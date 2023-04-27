地面塞車問題難解，交通工具「向上發展」已成最新解方。中東阿拉伯聯合大公國杜拜預計2026年讓「飛行計程車」交通網上線營運。英國知名建築設計業者Foster + Partners發布為杜拜設計的「垂直機場」航站概念圖，可供飛行計乘車起降，讓「高速、零排放」的交通工具串起杜拜最熱門繁忙的交通樞紐。

美國有線電視新聞網報導，Foster + Partners表示，航站設計與先進空中運輸（advanced air mobility，AAM）業者Skyports Infrastructure合作，並獲杜拜邦長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）支持。

Foster + Partners事務所主持人桑默菲德（David Summerfield）說明，這項合作將為杜拜民眾交通方式帶來轉變。他說，這座概念機場將連接杜拜國際機場（DXB）與杜拜地鐵系統，「可為國際旅客與當地民眾提供順暢、可永續營運的城市交通」。

設計圖顯示，杜拜這座垂直機場的航站位於高架樓層，以利航機起降。整體建築環繞起降區，串接入境與出境廳廊，旅客可近距離觀賞航機與杜拜市容。

Joby Aviation的飛行計程車。（資料照／路透社）

中國小鵬X2飛行計程車。（資料照／美聯社）

杜拜邦長穆罕默德今年2月透過推特宣布，飛行計程車場站會在3年內開始運作。當時釋出的宣傳影片主打美國加州業者Joby Aviation製造的電動飛行計程車，有6具螺旋槳，原型機每次充電可航行240多公里，最大飛行時速320公里，飛往阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）與部分地區綽綽有餘。

空中計程運具是杜拜長期規劃的交通系統。杜拜交通局（Road and Transport Authority）早在2017年就宣布有意於該年推出無人駕駛的載客航機，使用的是中國業者億航（Ehang）製造的機型，僅供單人乘坐。2022年，中國小鵬汽車（XPeng）在杜拜「海灣資訊科技展」（GITEX）以雙人座機型X2首次試航成功，這款全電動航具可搭載2名乘客，最大時速80哩（將近129公里），具有8個螺旋槳讓機身垂直起飛。

杜拜交通局與Skyports Infrastructure考量的垂直機場地點有4處，其中一處就在杜拜國際機場旁，其餘3處為杜拜市中心、人造的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）、杜拜碼頭（Dubai Marina），每個據點都會設置2塊起飛坪與4座充電站，供飛行計程車使用。按照規劃，杜拜飛行計乘車使用的垂直機場運輸網會在2026年之前發展成型。