ODHK團隊表示，自開業以來，推進市場的保險產品已由寵物保險拓展至重大疾病險、火險及居家保險，亦提供電商及虛擬資產保險，由旗下OneInfinity提供全球首個虛擬資產保險產品。

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟表示，ODHK一直專注提供更全面、更便捷、費用更實惠的保險服務。去年公司全數保險商品皆取得核保利潤，足見市場對公司的肯定。

該公司新推出的居家保險於短期內迅速成長，2023年1月至3月的銷售額，較產品推出首3個月增長4.7倍。其居家保險涵蓋全港最多電器種類，包括電視機、冷氣機、冰箱及洗衣機等多達14種常用家電，並向同居及同性伴侶家庭提供保障。今年首季銷售數字大幅增長，受市場認可。

郭彥麟表示，OneDegree Group將持續藉由ODHK於香港推廣純網保願景，為客戶提供『成本更低、保障更足』的保險產品，不斷創新及簡化流程，進一步拉近與客戶及市場的距離。