為擴大搶攻物聯網（IoT）及無線射頻識別系統（RFID）所衍生的商機，全球主要RFID設計製造商-韋僑科技（6417）共砸下逾11億元（含土地款3億多元及興建廠房與設備8億元），興建大里新廠，26日舉行新廠落成，新廠產能將是舊廠的2倍。

韋僑董事長曾頴堂表示，歷經三年興建新廠計畫，2023年第二季正式遷入新廠，從過去在大里工業區租賃的三個舊廠區，整併搬遷至鄰近仁化工業區，並整合設計為廠辦合一的新廠。

韋僑為超前部署未來能量，在物聯網（IoT）的時代，RFID為實體介面連結至虛擬雲端的感應媒介。韋僑今年首季合併營收逾3.29億元，年增25.35％，公司看好新廠落成後，可解決過去產能不足的現象。

韋僑新廠占地面積約2.2萬平方公尺，不僅增加產線空間，也可容納500多位員工。韋僑總經理江鴻佑表示，RFID可廣泛廣用在不同產業，由最基本的門禁管理，到工業4.0、工控管理、物流管控、票券及醫療產業。

其中，醫療產業相關應用，因進入門檻高，且對於研發細節、反應速度及品質穩定高度要求，此正凸顯了韋僑在市場上的競爭力。

韋僑新廠除提供員工一個更好的工作環境，整體產能也有機會來到舊廠的2倍，為未來成長做好萬全的準備。

江鴻佑也提到韋僑專注於本業RFID的應用，持續不斷挑戰解決客戶痛點，是我們的特質，也將於2024年主辦「RAIN RFID 聯盟與NFC forum合辦的年度高峰會議，屆時，會有全球近 300人次的關鍵廠商共同與會，推廣RFID物聯網各產業應用。這是疫情後，該兩大聯盟首次在亞洲舉辦大型活動，我們期待讓更多人看到台灣，看到韋僑科技。