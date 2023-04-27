大陸福建省霞浦往寧德高速公路段近日出現驚悚一幕。一名男子乘車途中尿急，要求司機讓他下車上廁所，遭拒絕後竟直接打開車窗跳車，把其他乘客當場嚇傻。對此，轄區警方證實確有此事，目前正與男子的家屬溝通，至於當事人是否受傷等細節，則不便透露。

網傳監控視頻顯示，4月22日中午，一名戴墨鏡的黑衣男子搭乘巴士，車輛行經霞浦往寧德高速公路段時，他因為尿急，遂上前與司機交涉，希望對方能暫時停在路邊，讓他上廁所。司機表示，高速路段無法停車，拒絕了男乘客的請求。沒想到，該名男子突然拉開車窗跳車，有乘客拉衣服試圖阻止未果。

對此，寧德高速交警證實，此事已交由寧德公安局八都派出所處理。八都派出所民警透露，事件起因的確是司機拒絕該男子的停車請求，具體情況仍在調查，「我們還在與男子的家屬交涉，傷情等情況不便透露。」

事實上，類似案件並非首次發生。2013年6月，在成渝高速成都站至石橋站段，一輛成都開往資陽的大巴車上，一名22歲男子提出想上廁所，司機說高速路上不能隨便停車，還有7公里左右就是服務區，讓他忍一下。男子拿礦泉水瓶敲了一下司機的頭，回到最後排窗戶邊坐下，突然打開窗戶跳了出去，當場身亡。

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