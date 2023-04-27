大陸江蘇省靖江市一處商業區近日發生一起引人注目的事件，讓人們震驚不已。光天化日下，一名女子赤裸著身體站在街頭，引起了周圍路人和商家的驚恐和關注。據目擊者稱，該名女子聲稱自己的男友出軌了，2人已論及婚嫁，她實在無法接受這個事實，情緒接近崩潰，才會用裸體示人的方式報復對方。

綜合陸媒報導，江蘇靖江一處商業街上近日出現一名女子，她在路上大聲哭泣、痛哭流涕，甚至脫光了身上的衣物，引起了周圍路人和商家的驚恐和困惑。據目擊者稱，女子聲稱男友出軌了，她在馬路上大喊大叫，情緒接近崩潰，為了懲罰自己的男友，她毅然決然地脫掉了所有的衣服，赤裸裸地站在眾人面前。

據知情人士透露，女子和男友本已準備步入婚姻的大門，沒想到女方發現男友偷偷在酒店和其他女人開房。知道真相後，女孩徹底失去理智，她在路邊大哭大叫，一邊說著男友的罪行，一邊脫下自己的衣服，認為這麼做可以報復男友，讓他為自己的所作所為感到內疚。

在這個震驚的場景中，路邊經過的男性們紛紛側目而過；而一些女性路人則走上前去，試圖安撫這位赤裸女子，甚至有人主動為她披上衣服，希望能夠讓她冷靜下來。諷刺的是，隨著時間不斷流逝，女子的男友始終沒有出現，她的情緒也沒有得到緩解。

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