發現孩子不是親生的，肯定是晴天霹靂的一件事。國外有一名人夫，和妻子結婚18年，育有一對龍鳳胎，卻在進行DNA鑑定後發現，養了17年的孩子沒有血緣關係，這才驚覺自己被戴綠帽，結局也曝光了。

原PO去年在《Reddit》論壇透露，她和妻子相識20多年、結婚18年，生下一對雙胞胎，在進行親子鑑定後，發現他不是孩子的親生爸爸。回想和妻子相遇，他在大學畢業後的一份工作中認識，2人墜入愛河並走入婚姻，但在公司成立一年後，雙方因為志向不同吵架，氣得他離家出走，過了幾周後，妻子來找他和好，從此夫妻倆形影不離，但也正是那個時候，妻子懷孕了。

原PO不打算拋棄孩子。（示意圖／翻攝自pixabay）

萬萬沒想到，孩子竟不是他的，在原PO攤牌後，妻子不斷哭泣道歉，「她告訴我，在結婚初期吵架的那段期間，有一天晚上她喝醉了，隨便和一個男人睡了，但之後就沒有再欺騙過我」，這讓他生活陷入迷茫，感覺自己像是殭屍，無法感受或處理任何事情，「我不打算拋棄孩子，雖然我不是他們的親生爸爸，但我依然是他們的爸爸，我很愛他們」。

經過一天的思考，原PO打電話給孩子們，表達他很愛他們，只是要釐清他和妻子之間的關係，「我很生氣她隱瞞和別人上床的事實」，於是他決定和妻子談談，最後選擇原諒，答應要再給她一次機會，即使可能不會成功。夫妻倆打算嘗試婚姻諮詢，試圖彌補這段關係，「我向孩子們保證，無論婚姻發生什麼變化，我都永遠愛他們，當他們的爸爸」。

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