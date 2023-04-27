北市議會民政委員會27日工作報告，台北市議員林珍羽直言，祕書處工作報告內，對今年要舉辦的雙城論壇隻字未提，卻有點出2025年世界壯年運動會，這不是工作報告該呈現的，北市府回應，今年是上海主辦，目前在洽商聯繫，依照經驗決定的時程會很緊迫，接近舉辦時間。

林珍羽指出，祕書處針對國際事務，強調促進城市交流，然而今年會舉辦的雙城論壇，報告內卻隻字未提，這不是工作報告該呈現的，在簡報裡配合城市交流有提到2025年世界壯年運動會，但雙城論壇卻無相關說明。

林珍羽直言，難道雙城論壇不是重大事件，還是我們這麼有遠瞻性，2025年重要事情現在就開始規畫，即將要辦的雙城論壇卻一個內容也沒，如果台北市長蔣萬安7、8月要出發，現在都快5月了，希望之後盡快給出雙城論壇相關規畫。

北市府表示，雙城論壇今年是陸方主辦，還要等陸方釋出訊息，才能做下一階段規畫，內部也有做各項模擬，是否派人過去、日期等還未談到這麽深入，但依照經驗決定的時程會很緊迫，接近舉辦時間。

北市府說明，過去開會時間多在7、8月議會休會時，但也有例外，像2018年因為選舉而在年底舉辦，時間則是雙方協商，因為今年是上海主辦，不管時間，內容，形式都由對方提議，我們再研議是否能配合。

北市府也說，目前在洽商聯繫，最後出席層次仍要研議，過去8年期間工作報告，也都是以一段文字回顧前一年度雙城論壇，和今年一樣；北市府發言人殷瑋會後補充，市長前已公開說明，請副市長林奕華規化，目前相關事務正在規畫中。