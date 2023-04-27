隨著發展規模擴大，原物料短缺成了特斯拉開始擔憂的問題。他們意識到，全球的電池製造商都無法充分供應其電動汽車的需求。特斯拉在官網上指出：「要達到年產50萬輛電動汽車，特斯拉可能需要全世界鋰電池的全部產量。」

那麼，馬斯克如何解決呢？答案是：建立自己的電池工廠。它是一座巨大的工業基地，他稱之為「超級工廠」（gigafactory）。該計畫於2014年啟動，在內華達州建造了18萬平方公尺的巨大生產基地，相當於寬180公尺、長1公里的面積！

鋰電池的技術始於1970年代的研究，其中有三位研究人員尤為傑出，他們是美國的約翰．古迪納夫（John Goodenough）、英國的史丹利．惠廷安（Stanley Whittingham）和2019年獲得諾貝爾化學獎的日本科學家吉野彰。

鋰電池自1990年代初期開始問市，最初應用在索尼（Sony）的小型電子裝置產品系列，例如隨身聽（Walkman）。如今，鋰電池裝備在智慧型手機、相機、筆電、智慧手錶和……電動汽車。身為維科爾（Verkor）電池製造商聯合創始人的工程師菲利浦．查恩（Philippe Chain）評論道：「這是當今的尖端技術，我們了解它，也知道如何將其工業化並滿足需求。」該公司即將在敦克爾克附近興建一座電池超級工廠。

以前的電池技術是鎳氫電池或鉛酸電池，那未來呢？可能是固體電解質電池，因為這項研究在實驗室中已經發展得相當順利。不過，目前仍以鋰電池為首選，因為其每單位體積累積能量的效能最高。因此，對於即將到來的電動汽車大量生產，這項技術是最佳解決方案。

在2022年1月30日國際能源署（IEA）的報告中指出，電動汽車市場表現出令人難以置信的蓬勃發展：「2012年一整年，總共約1萬3千輛電動汽車銷往世界各地。現在，一週內即可達成相同的銷售數量。」

過去長期以來，電動汽車銷售數量一直停留在底部，如今銷售量已不斷往上。據統計，2019年電動汽車在全球售出220萬輛，占全球汽車銷售量的2.5％。2020年為300萬，占全球汽車銷售量的4.1％。2021年為660萬輛，占全球汽車銷售量的9％。查恩表示：「目前我們正處於市場垂直上升階段。」

許多製造商也投資在鋰電池，因為經過十幾年，技術有了很大的提升，包括鋰電池的使用壽命、充電能力、能量密度……某些效能甚至提高了近10倍。在此期間，價格也變得便宜了10倍。

同時，它是可以由工程師掌握的可用技術：僱用懂得製造電池的人員即可，無須支付昂貴的專利權利金。未來幾年裝置會更加成熟，隨著規模逐漸擴大，包括在超級工廠中大量製造，鋰電池裝置的技能發展開花結果指日可待。

在這一點上，馬斯克也將潮流帶入了地球村。在歐洲，他的超級工廠概念，首先被特斯拉兩位昔日員工彼得．卡爾森（Peter Carlsson）和保羅．契魯帝（PaoloCerruti）複製。

有鑑於歐洲大陸未來將需要大量電池，兩人便於2015五年成立了諾特福公司（Northvolt），專門研究鋰離子電池。該公司在瑞典主要礦區工業城謝萊夫特奧（Skellefteå）建造了一座超級工廠，於2021年12月底推出第一個電池裝置（單個電池裝置中有多個電池）。

該廠預計產量足以供應每年100萬輛全電動汽車的電池需求。目前已經與BMW、福斯等客戶簽訂價值超過250億歐元的合約，目標設定在2030年達到歐洲市占率20％至25％。

(本文摘自《馬斯克，挑戰科學的男人》/大是文化)

【內容簡介】

火箭發射後可回收──馬斯克辦到了，還將火箭回收船取名「我還愛著你」。

將特斯拉送上太空的影片，引爆熱議。他卻只在車子儀表板寫「免驚」。

他曾說，火星殖民可在10年內展開；但前提得是：「你準備好要死了嗎！」

如果你對他的創新嗤之以鼻，他會狠嗆你：「是哪條物理定律阻止我這樣做？」

他就是被眾多科學、太空實驗室評為「經常挑戰科學的男人」，伊隆．馬斯克。

作者奧利維耶．拉斯卡是法國科普期刊《科學與未來》主編，身為科技記者，這幾年來他參與了非常多的「馬斯克現象」。

一開始他很不想當一回事，更討厭馬斯克根本不懂科學（從沒發表任何相關論文）還愛嗆人。

像是放話給貝佐斯、老要跟普丁單挑。

但隨著SpaceX、特斯拉、超迴路列車、腦機介面的陸續誕生，他決定從科學角度解讀這位企業家在太空、交通、醫學甚至金融領域的挑戰，有哪些創新值得期待？哪些創新目前技術也許只是發夢，但以後呢？

也許結果就如同法國國家太空研究中心火箭專家，對馬斯克的評論：「他說到做到。只不過從來沒有在宣布的期限內」。

發展低成本的新太空產業，他要讓人類成為多行星物種。

太空產業如何「低成本」？馬斯克說，讓成本最高的火箭可重複使用。

科學家馬上吐槽：「火箭材料禁不起重返地球大氣層的高溫。」

但在這位挑戰科學的男人眼中，如果不是不可能，那就是可能。

他選用沒人想過的不鏽鋼──更耐熱又省錢，成功讓火箭得以回收。

移民火星呢？科學家：「那裡沒有水、還有沙塵暴、日夜溫差100度。」

實際在那裡生活，可能比疫情封城更痛苦，因為你只能活在密閉洞穴中。

那麼，馬斯克為什麼堅持要離開地球？去火星的真正目的是？未來可能實現嗎？

特斯拉的自動駕駛不可行？他嗆：「是哪條物理定律阻止我這樣做？」

充飽一次電能跑多久？全世界的鋰電池根本不夠；自動駕駛安全嗎？萬一發生事故，選擇撞牆還是撞人？這是科學家的最大質疑。

馬斯克如何挑戰？他正在挖地下隧道，讓特斯拉能在更安全的環境行駛；還有超迴路列車──乘客會坐在膠囊內移動，比高鐵還快！

腦機介面的誕生──與人工智慧共生

馬斯克利用「三隻小豬」做實驗，將晶片放入大腦皮質層， 調整腦波治療失智、癲癇，癱瘓者甚至能透過意念操作輪椅。

不過，他的目標只在於醫療嗎？這麼想讀取人們腦中的訊息，目的是？

萬一國家說這行為不人道，不能同意？

那就想像一下：美國總統伊隆．馬斯克，他可能會投入選舉！

短短幾年內，馬斯克跨足太空、網路、交通、媒體、醫療、人工智慧，還插手了金融業──用比特幣買特斯拉，他是認真的嗎？

殖民火星、全自動駕駛、超迴路列車、腦機介面、虛擬貨幣……

在科學家眼中，哪些「馬斯克現象」未來會成真？

【作者簡介】

奧利維耶．拉斯卡（Olivier Lascar）

專業工程師出身，目前是科普期刊《科學與未來》（Sciences et Avenir）數位版主編、法國文化電臺《科學方法》（Méthode scientifique）專欄作家。曾任法國《青少年科學》（Sciences et vie Junior）雜誌和科學電視節目《E=M6》的作家。

【譯者簡介】

黃明玲

專職法文譯者，譯有《電影和課本誤導的二戰真相》、《全球只剩北京標準時間》、《整形檯上的人生》（以上皆為大是文化出版）等書。

交流信箱：[email protected]。