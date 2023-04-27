為了讓科技不超越人類……科技必須深植在人體裡！

這個想法看起來很瘋狂，不過這確實是 Neuralink 的計畫。《華爾街日報》披露，Neuralink 是馬斯克低調成立的一家新創公司，2016年7月在加州註冊為醫學研究公司。據報載，當時有人談論要在大腦中創造「人工智慧層」，以便人類達到「更強大的運作能力」。

就在一個月前，馬斯克在另一場由美國科技新聞網站「重新編碼」（Recode）舉辦的會議上提及這個想法。在該次會議上，他提到了在人與機器之間建立神經連結的可能性。

這位企業家的願景，雖然在技術上仍有些模糊，但他僅用幾句話就把問題表達清楚：例如，如何找到提高人類智力的方法，以免有天被人工智慧的智力超越？他在該次會議上直接拿動物做比喻，向大家說明和人工智慧比起來，我們很快就會變成像個小寵物。

馬斯克開玩笑的說：「我不希望自己會成為一隻寵物貓。」接著嘗試解釋他的想法：「就像我們的大腦皮質與邊緣系統共生一樣，將來應該會有一種與皮質一起工作的數位層。」

這則矽谷神諭，是否悄悄預示了生化人時代的到來？這不是誇大其辭，因為照他的說法，人類社會已經到達了這種階段：「每個人的『數位版』都已經存在於網路上了，例如我們的電子郵件、社交媒體帳戶……它賦予我們的超級權力，已經超過了二十年前的美國總統。現在，我們可以在線上參加任何會議、聯繫任何想聯繫的人，而且立即就能辦到！更別說那些在網路上發生的不可思議之事了。」

據馬斯克表示，該系統仍可高度擴充，他感嘆道：「我們的眼睛可以快速處理大量資訊。但使用手指輸入訊息的系統，卻仍慢得令人難以置信。」他認為我們需要利用和電腦的連結，並稱其為「神經蕾絲」（neural lace），這也是來自科幻小說中的概念；再次引用班克斯和其作品《文明》。

那麼，大家可能會想知道，馬斯克的裝置要如何透過血管到達大腦？目前唯一的選擇就是動刀。2016年6月在「重新編碼」會場上馬斯克被問到：「你說的是用手術方式植入的裝置嗎？」然而，大眾想得到馬斯克的正面回答，還需要再多一點耐心等待……。

2019年7月16日在舊金山舉行的一個創新科技活動中，馬斯克終於解釋了他的想法──這次是將晶片放入大腦。其研發的裝置包括一個微型探頭，探頭上配備了三千多個微電極，連接到大腦的表面，即大腦皮質。

目的是什麼呢？據馬斯克的說法，這是為了「實現一種與人工智慧的共生」，他認為這種做法可以增強人類，避免被人工智慧超越。「我們可以實現完整的腦機對接介面。」馬斯克說道。

這個概念實際上是將電極連接到大腦，記錄通過它的電信號；接著蒐集到的訊息可以用演算法解碼，用來控制電腦或機器。如此一來，只要透過腦中想法，便可操作智慧手機或輪椅等工具。

這還不是全部！Neuralink 利用植入晶片，還可以治療神經系統疾病。因為，植入的晶片可以接收來自大腦的電信號，也可以向大腦發送信號。如此便可矯正與精神疾病或是運動有關的神經元功能障礙。

這些只是短期內的計畫。顯然，馬斯克看得更遠。在舊金山的活動中，他已經說明目標是確保植入手術能在舒適過程中安全執行，他最後表示：「我們希望在明年年底之前，能夠成功將其植入人體。」

(本文摘自《馬斯克，挑戰科學的男人》/大是文化)

【內容簡介】

火箭發射後可回收──馬斯克辦到了，還將火箭回收船取名「我還愛著你」。

將特斯拉送上太空的影片，引爆熱議。他卻只在車子儀表板寫「免驚」。

他曾說，火星殖民可在10年內展開；但前提得是：「你準備好要死了嗎！」

如果你對他的創新嗤之以鼻，他會狠嗆你：「是哪條物理定律阻止我這樣做？」

他就是被眾多科學、太空實驗室評為「經常挑戰科學的男人」，伊隆．馬斯克。

作者奧利維耶．拉斯卡是法國科普期刊《科學與未來》主編，身為科技記者，這幾年來他參與了非常多的「馬斯克現象」。

一開始他很不想當一回事，更討厭馬斯克根本不懂科學（從沒發表任何相關論文）還愛嗆人。

像是放話給貝佐斯、老要跟普丁單挑。

但隨著SpaceX、特斯拉、超迴路列車、腦機介面的陸續誕生，他決定從科學角度解讀這位企業家在太空、交通、醫學甚至金融領域的挑戰，有哪些創新值得期待？哪些創新目前技術也許只是發夢，但以後呢？

也許結果就如同法國國家太空研究中心火箭專家，對馬斯克的評論：「他說到做到。只不過從來沒有在宣布的期限內」。

發展低成本的新太空產業，他要讓人類成為多行星物種。

太空產業如何「低成本」？馬斯克說，讓成本最高的火箭可重複使用。

科學家馬上吐槽：「火箭材料禁不起重返地球大氣層的高溫。」

但在這位挑戰科學的男人眼中，如果不是不可能，那就是可能。

他選用沒人想過的不鏽鋼──更耐熱又省錢，成功讓火箭得以回收。

移民火星呢？科學家：「那裡沒有水、還有沙塵暴、日夜溫差100度。」

實際在那裡生活，可能比疫情封城更痛苦，因為你只能活在密閉洞穴中。

那麼，馬斯克為什麼堅持要離開地球？去火星的真正目的是？未來可能實現嗎？

特斯拉的自動駕駛不可行？他嗆：「是哪條物理定律阻止我這樣做？」

充飽一次電能跑多久？全世界的鋰電池根本不夠；自動駕駛安全嗎？萬一發生事故，選擇撞牆還是撞人？這是科學家的最大質疑。

馬斯克如何挑戰？他正在挖地下隧道，讓特斯拉能在更安全的環境行駛；還有超迴路列車──乘客會坐在膠囊內移動，比高鐵還快！

腦機介面的誕生──與人工智慧共生

馬斯克利用「三隻小豬」做實驗，將晶片放入大腦皮質層， 調整腦波治療失智、癲癇，癱瘓者甚至能透過意念操作輪椅。

不過，他的目標只在於醫療嗎？這麼想讀取人們腦中的訊息，目的是？

萬一國家說這行為不人道，不能同意？

那就想像一下：美國總統伊隆．馬斯克，他可能會投入選舉！

短短幾年內，馬斯克跨足太空、網路、交通、媒體、醫療、人工智慧，還插手了金融業──用比特幣買特斯拉，他是認真的嗎？

殖民火星、全自動駕駛、超迴路列車、腦機介面、虛擬貨幣……

在科學家眼中，哪些「馬斯克現象」未來會成真？

【作者簡介】

奧利維耶．拉斯卡（Olivier Lascar）

專業工程師出身，目前是科普期刊《科學與未來》（Sciences et Avenir）數位版主編、法國文化電臺《科學方法》（Méthode scientifique）專欄作家。曾任法國《青少年科學》（Sciences et vie Junior）雜誌和科學電視節目《E=M6》的作家。

【譯者簡介】

黃明玲

專職法文譯者，譯有《電影和課本誤導的二戰真相》、《全球只剩北京標準時間》、《整形檯上的人生》（以上皆為大是文化出版）等書。

交流信箱：[email protected]。