俄烏戰爭爆發後，去美元化成為一股難以忽視的浪潮，但目前主流意見認為美元地位會被削弱，但要取代美元的可能性很低，但前白宮經濟顧問蘇利文（Joseph Sullivan）卻不同看法，他認為去美元化有可能成為現實，金磚國家的美元替代品有望獲得成功。

Joseph Sullivan曾在川普時期擔任經濟顧問委員會經濟學家，現在則是研究機構Lindsey Group的高級顧問，此次投書美國雜誌Foreign Policy分享自身對於去美元化的看法。

Joseph Sullivan提到，金磚五國巴西、俄羅斯、印度、大陸及南非可能推出的新貨幣，將對美元的主導地位造成前所未有的威脅，「這就像一個因不滿情緒而組成的聯盟，在GDP的規模上，不僅超越美國也超越G7的總和。」

Joseph Sullivan分析指出，「金磚國家準備在國際貿易中，實現其他貨幣聯盟無法達到的自給自足目標，因為這些國家不是由共享領土邊界的國家所組成的，成員們也比現有聯盟生產更廣泛的商品。」

此外，Joseph Sullivan也認為金磚國家推出的貨幣將會吸引其他非會員國的目光，「非會員國也有可能使用金磚國家的貨幣，因為這些會員國的經濟在各區域都非常強大，他們會成為受歡迎的貿易夥伴。」

除了削弱美元在貿易中的主導地位外，金磚國家還可能削弱美元做為儲備貨幣的地位，Joseph Sullivan說：「金磚國家的政府可以引導他們自己的家庭和企業用他們的儲蓄購買新貨幣的資產，並成為市場強制力與補貼的主要貨幣。」

即使如此，Joseph Sullivan認為，美元霸權不會在一夕間崩解，但金磚國家會慢慢削弱主導地位，「或許美元變弱是一件好事，現在美元太昂貴流失很多工作機會，並降低出口的能力。」