台灣ETF規模已逾2.7兆，超過600萬的受益人數讓ETF儼然成為全民投資商品。因成本低、高股息吸引投資人埋單，除了追求穩定配息的投資人外，年輕人與小額資金也持續湧入ETF。

復華投信於4/26掛牌「復華美國標普500成長ETF基金」(00924)主要投資超過200檔美國大型成長股。美股是目前全球相對具成長機會的市場，隨著企業盈餘成長放緩，投資高獲利能力與具有強勁再投資能力的成長型股才能有長期好績效。復華S&P 500成長ETF經理人吳允翔強調，觀察過去15年S&P 500成長指數表現，從未連兩年負報酬，在好公司因市場風險趨避升溫，股價受獲利了結賣壓衝擊時逢低買進，入手的價格低，更容易抱得住，且未來向上空間也大。

定時定額三大指數，S&P500成長指數勝出

S&P500成長ETF十年累積報酬率竟高達85.24%。資料日期：2013.3-2023.2 (資料來源：Bloomberg)每月5日扣款，未列入交易及稅務成本；皆以報酬指數計算。(表/復華投信提供)

以定時定額入手美股投資門檻低，並可享有賺取波動財的機會，是簡單也好執行的投資法，並且能解決小資族錢不多、不容易掌握市場趨勢的困擾。當投資人想要掌握成長趨勢，選好商品只要持之以恆的投入，就能賺到市場合理的報酬。以S&P500 成長指數為例，短、中、長期定時定額投資績效完勝台灣加權指數以及台灣高股息指數。10年累積報酬率竟高達85.24%，長期績效表現優異，甫開放即吸引投資人關注。

美國經濟面分析，2023年美國成長股仍具相對優勢

專業分析師認為，這樣的走勢與美國目前經濟基本面穩定改善有密切關係。首先，聯準會的升息周期已接近尾聲，預計成長股將有好的表現。根據最新數據顯示，3月通膨指標CPI達到5.0% ，9個月連續下滑，通膨壓力已見頂。

但在勞動市場方面，3月的就業數據顯示失業率維持在3.5%低點，與去年皆維持3.4%至3.7%之間相比，可看出勞動市場仍非常健全，這有助於提振消費者信心，並推動內需增長，為成長股提供良好的市場環境。

近期，美國地區性銀行承受存款流失壓力，但在整體銀行體系的健全與韌性仍在風險可控範圍。過去幾年，透過金融監管改革，美國銀行業不斷加強資本充足率與風險管理能力，這有助於化解中小銀行壓力，並為成長股帶來更多投資的機會。

透過上述分析可發現，2023年的美國成長股仍具相對優勢，在經濟基本面持續改善的情況下，投資者可選擇具有成長潛力的企業，實現長期穩健的資金成長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。