晶圓代工龍頭台積電近期股價表現弱勢，昨(26)日以491.5元作收，創下近3個半月來低點，有PTT網友發文力挺，強調以長期角度來看，就算今天出價600元買入台積電，未來十年也很難輸錢，但不少網友卻不認同他的觀點，有網友說，上述這個概念是要填息才成立。

有網友在PTT發文表示，台積電在疫情前的2012年至2018年，平均淨值年增長約15%，2019年至2023年的平均淨值年增長率約14%，2022年的高成長就是補足2020年疫情時的衰退。

該網友說，若以台積電511元股價來看，未來賣出也是以511元為基準，以淨值年增長15%來看，約10到11年淨值就可以擴張到500元左右，因此，十年後持有511塊的台積電股票，跌破淨值的市價應該頗難。

該網友指出，假如未來平均每年收到股息利平均為11塊，換算殖利率為2.15%，就是買進票面511元、利率2.15%、10到11年期的台積電債券；如果是去年買進371元低點買進的人，整個概念就是買進票面371元、利率2.96%、8到9年期的台積電債券。他強調，整體來看，報酬率還是高於台灣10年期公債1.185%，除非台積電的年成長率掉到只有10%以下，才有可能變成買500元的台積電，15年以上都回收不了。

該網友分析，以長期角度來看，買入台積電，就算今天出價600元來買，未來十年也很難輸錢，只是殖利率很差只有1.83%，至於賠錢的可能，則是在未來的10年後，台積電當時給的殖利率高到嚇人。

但不少網友不認同他的論點，紛紛表示「10年科技股變化能多大，還在當債券？」、「這個概念是要填息才有，沒有填息你只是把自己的錢拆成10年還給自己」、「成長股請用本益成長比來看」、「你前提是台積電未來是511元、前提是錯的後面都不用講了」、「把時間放在挖掘其它未被發現的成長股不就好了？」、「台積電現在還要加入政治因素的考量點，不只兩岸關係」。