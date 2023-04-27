Dear Cartoonist at @derspiegel



Notwithstanding ur attmpt at mocking India, its not smart to bet against India under PM @narendramodi ji 💪🏻In a few years Indias economy will be bigger than germany's 😁😁#NewIndia pic.twitter.com/Evzooqfc2J — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) April 23, 2023

聯合國日前預測，印度人口將超越中國，成為世界上人口最多的國家。不過德媒刊登一幅諷刺性漫畫，一輛印度老火車外掛滿了旅客，與印有中國國旗的高鐵，形成強烈對比，讓印度網民大炸鍋，有人怒喊「抵制德國車」、「還不召見德國大使」。

聯合國日前發布「2023年世界人口狀況報告」顯示，到今年年中，印度人口達到14.286億，而中國人口將為14.257億，印度將比中國多290萬人，躍升世界人口第一大國。

德媒明鏡周刊最新一期刊登一幅漫畫，只見印度老火車濃煙滾滾，列車內外塞滿了人，車頂上有人高舉印度國旗，旁邊還有一輛「子彈造型」的先進高鐵，車身印有中國國旗。

一張中印對比的漫畫被解讀為，雖然印度人口超過中國，但中國的科技和經濟實力更強大，諷刺意味十足。

印度官方第一時間做出強烈反擊，信息技術部長Rajeev Chandrasekhar發布推文表示，親愛的德國明鏡周刊漫畫家，儘管你想嘲笑印度，但不看好莫迪總理領導的印度並不是聰明人，幾年後印度經濟規模將超過德國。

瑞典烏普薩拉大學印度裔教授Ashok Swain也發推問，印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）還不召見德國大使？

而印度網友也怒火狂燒，紛紛要求抵制德國車，還說印度經濟很快會超過德國；但也有印度網友認為，這幅漫畫呈現了部分事實。

有德媒報導，印度一直被視為全球經濟的希望，該國有長期的戰略，在製藥和IT 領域擁有優勢，但缺乏工作、教育等。由於印度物流成本較高，加上地方政府官僚，企業的日子不好過。印度不僅難以取代中國，還要與東南亞國家競爭。