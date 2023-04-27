全球多國積極布局半導體戰略投資，但英國政府至今仍未頒布相關晶片產業振興政策。由美國中央情報局（CIA）投資的英國半導體公司Pragmatic Semiconductor警告，若英國政府遲遲不見動作，不排除轉向大陸或美國尋求投資。

美媒報導，該公司創辦人懷特（Scott White）表示，英國提供國內晶片生產的補貼，可能無法滿足公司建廠所需的資金。他說，未來可能會選擇轉向美國，爭取527億美元的補助及稅收減免，又或者獲得大陸投資。

從去年12月獲得1.25億美元C輪融資以來，中央情報局旗下風險投資公司In-Q-Tel持有部分Pragmatic股權。此外，該公司也獲得英國國家安全戰略投資基金，以及大陸普華資本的投資。

值得一提的是，懷特稱有意將大陸資金維持在較低水準。

然同時接受西方和大陸的資助，可能會十分困難，懷特表示，若最後選擇在英國擴張業務，公司會為大陸投資設限。他受訪時坦言，「要取得平衡十分棘手，英國沒有能力有效解決這類業務的資金問題，所以最終只能求助外國投資。」