民進黨台北市第2選區立委初選，北市議員王世堅(左)出線，被郭正亮評為勝率超過90％。（中時資料照／鄭任南攝）

民進黨台北市議員王世堅日前在士林大同初選勝出，前立委郭正亮26日在《綠也掀桌》節目強調，要贏他只有一種極端邏輯，就是何志偉真的跟王世堅鬧翻了，然後國民黨禮讓，讓何志偉選，這樣他就變成無黨籍參選，當然這個不可能。但中正萬華國民黨也可以讓于美人選，藍營不要提名，邏輯是有可能的。不然以目前態勢，于美人大部分是中間跟偏藍的票，吳沛憶穩當選。

郭正亮表示，只有一種極端邏輯， 就是何志偉真的跟王世堅鬧翻了，然後國民黨禮讓，讓何志偉選。主持人李珮瑄驚呼：這個太難了！「這個不可能嘛，對不對？」郭正亮說，這樣他就變成無黨籍參選。

郭正亮提到，國民黨也可以讓于美人選，他就不要提名，邏輯上都是有可能的。不然以目前這個邏輯，于美人也選，國民黨也參選，再加上吳沛憶，「吳沛憶差不多穩當選的！」李珮瑄說，那吳沛憶可以開香檳了？「對，因為于美人拿到的票大部分是中間跟偏藍的票！」