不少人找不到合適的工作，也有許多老闆找不到理想的員工。台中一名傳產老闆就抱怨，開出28K的職缺，卻找不到30歲左右的年輕人，大嘆「現在的年輕人都這麼不肯做嗎？」，文章PO出後卻遭到一面倒炮轟。

這名老闆在mobile01發文「現在的年輕人怎麼了？28K在台中豐原找不到人」，抱怨開28K要應徵30歲左右的年輕人來當塑膠射出的操作學徒，卻完全沒有人來應徵，直問現在的年輕人都這麼不肯做嗎？

貼文PO出後，底下網友都看傻眼，批評薪水開得實在太低，難怪沒人應徵：「塑膠射出，外勞都可以拿4萬了」、「我在南部做文書都有36K，技術活只開28K是在哈囉？」、「開這種薪水年輕人寧願跑外送，賺得更多」、「傳產找人至少37K起跳吧」、「現在基本工資26400，塑膠射出這種高難度只開28K，那為何不去做超商或加油站」。

原PO後續則表示，先學會技術，再發3萬也不遲，卻仍不被買單：「10多年前我高工畢業時，去全國電子當外送助理都有28000」、「塑膠射出現場瀰漫塑膠臭味，有的師傅還得皮膚病，高危高技術工作開28K當然找不到人」、「傳產一堆師傅都欺負學徒，狗眼看人低，領低薪還要整天被罵，難怪沒人想做」、「20年前，中部某成型廠起薪就36K了，28K是哪來的天真想法」、「付出健康代價還只能拿30K，幹嘛不去找單純出賣勞力的工作就好」、「我們公司開45K徵研發人員，無經驗可，開了3個月只來一個，你開28開是要請鬼？」。