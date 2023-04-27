2023年WHA世界衛生大會5月將於瑞士日內瓦舉行，台灣今年也仍未受邀，衛福部長薛瑞元表示將會親自率團前往，並在會外遊行表達抗議。媒體人黃揚明26日在《頭條開講》節目指出，蔡剛上任時衛福部長林奏延去參加WHA有致詞。自介說來自中華台北，當時蔡政府說沒有矮化問題。馬英九時代葉金川到WHA遭獨派人士嗆聲，可是當時我們是觀察員。現在拿不到邀請函，卻喊我們是勇敢的台灣人？這不只雙標，而且邏輯死亡！

黃揚明表示，我們蔡總統第一次上任後的WHA，5月27日，當時的衛福部長林奏延，那時候是有邀請函的，到瑞士日內瓦去參加WHA大會，有致詞。他自我介紹，我們是來自中華台北，當時的蔡政府剛上任，說：沒有矮化的問題！

「現在呢？現在呢？現在連邀請函都拿不到了！」黃揚明強調，今天如果按照賴清德副總統的邏輯，務實的，不管你要台獨，不管你要做什麼，如果你前面加一個「務實的」，你得要先加入！主持人周玉琴說，現在連門都進不去，你要在門外遊行！

黃揚明提到，以前馬政府時代，還記不記得當年葉金川到日內瓦，被獨派的人士嗆聲。這一群，薛瑞元這一次就是跟當初所謂「民間加入WHA」的，這樣的一個團體，一起合作，一起去辦遊行。

「可是當時，馬英九政府加入啦，變成觀察員啦，拿到了邀請函啦！你們不滿意？」黃揚明直言，現在拿不到邀請函，你們說「我們是勇敢的台灣人！」看不懂這個邏輯，不只雙標，而且邏輯死亡！