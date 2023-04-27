香港已故傳奇女星沈殿霞(肥肥)跟鄭少秋的獨生女鄭欣宜(Joyce)，既有音樂才華又會做節目，前途一片看好，昨(26)日她在IG上傳跟外籍髮型師Benjamin的親密合照，由於跟男方多年前就傳緋聞，因而此舉被外界認為官宣戀情，引起一片熱議。

鄭欣宜21歲時，沈殿霞便因癌症而離世，相傳身後留下6千萬港幣(約2.3億新台幣)鉅額遺產，但因為怕女兒揮霍一空，訂下遺囑規定每月發放2萬港幣(約7.8萬新台幣)，待女兒35歲才能全數繼承，然而她的生前好友兼經紀人陳淑芬拍抖音澄清，「有些報導指稱欣宜35歲能得到千萬遺產，這都不是真的，我有資格證明這一點，欣宜的頭號粉絲是肥姐，給她的愛是無窮無盡的。」

對此鄭欣宜懶得理會傳言，在沈殿霞過世後，先以演員身分出道，還出過多張專輯，不過她卻因為104公斤的體重，不時遭到網友惡毒攻擊，還因此丟了塑身代言，然而鄭欣宜一路挺過難關，去年更打敗其他競爭者，成為香港金曲歌后，受訪時，她感性表示出道時才20多歲，沒想到一轉眼十年了，並提醒自己新人歌手也很厲害，因此千萬不能鬆懈。

此外，她多年前便在戀情上傳出好消息，經網友查看IG，發現她跟外籍髮型師Benjamin互動非常密切，如今本尊更曬出Benjamin揹著她的同框照，且兩人還交換衣服穿，互動相當親密，畫面曝光後，粉絲紛紛留言驚呼：「這是宣布戀情？」、「珍貴的瞬間，我很喜歡照片」、「是一對嗎？」、「感覺非常甜蜜，恭喜！」