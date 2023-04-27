美國貿易代表署今天公布特別301報告，將中國、印度等7國列入優先觀察名單。台灣雖然未上榜，但貿易代表署點名台灣非法網路協定電視（IPTV）服務猖獗。

美國貿易代表署（USTR）今天公布特別301報告，阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯和委內瑞拉7國被列為優先觀察名單；白俄羅斯、保加利亞、緝拿大、哥倫比亞、越南、泰國等22個貿易夥伴被入觀察名單。台灣未被列名。

報告提到台灣時指出，美台去年5月舉行台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，雙方討論版權立法與數位盜版的最新進度。

美方也利用所有可用貿易工具，確保貿易夥伴為商業機密提供強有力的保護並執行商業秘密法。鑑於商業秘密盜竊具有全球性，美國貿易夥伴採取行動也至關重要，包括歐盟（EU）、智利與台灣在內的貿易夥伴近來強化或持續努力強化商業秘密制度。

不過，報告也指出，全球存在許多非法網路協定電視服務，其中許多是訂閱制的營利性服務，具備龐大且複雜的技術基礎設施。利益相關者持續利用智慧型儲存磁碟機（ISD）與非法IPTV應用程式進行盜版。USTR點名包括台灣、中國、香港、泰國、越南、墨西哥、加拿大」巴西等國情況嚴重。中國更是相關設備的製造中心，伊拉克則是預裝盜版IPTV應用程式衛星接收器的來源地。

至於中國，報告指出，中國的智慧財產保護與執法仍存在許多嚴重問題。2022年，中國持續實施專利法、著作權法與刑法，但針對智慧財產權問題的改革步伐有所放緩，權利所有人雖然對部分積極發展表示歡迎，但對措施的充分性與有效實施以及技術轉讓、商業機密、惡意商標、假冒、網路盜版等長期存在的問題仍感到憂心。此外，中國官員將智慧財產權與中國市場支配地位連結的說法引起強烈關注。（編輯：陳正健）1120427