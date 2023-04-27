Shawn尚融即將發行首張個人全創作專輯，率先推出專輯先行首發單曲〈DOCASA〉，歌名擷取自「Do Candidly Say（坦白說...）」的開頭六字，呈現與過往不同創作曲風。

Shawn尚融平時會像寫日記一樣，記錄下自己創作的短Demo，〈DOCASA〉這首歌正是從這些Demo之中完成的作品。〈DOCASA〉的創作靈感來自Shawn尚融偶然到了一間酒吧，發現有一個女生一直跟進跟出地在偷看他，他從那位女生的眼神中接收到示好的訊號，即使對方的意圖明顯，但他們之間僅止於眼神交流，沒有任何其他的互動。

他當時有了一種奇妙的感受，靈感像海嘯般席捲而來，於是他將Demo填了詞，僅唱了一遍就完成這首歌曲。歌曲的歌詞重複出現多次具有暗示性的關鍵詞，其中「別只是偷看我」暗示著行動的開始，像是對窺探者的反擊，正是將當時他在酒吧的內心想法表達出來。

雖然〈DOCASA〉整首歌只有短短的54秒，但編曲上相當豐富，背景音包括關門、吹頭髮、用吹風機吹麥克風的怪異音效，Shawn尚融特意壓低自己的嗓音、使用怪腔調，營造出詭異的氛圍，卻又讓人不自覺被吸引其中，彷彿有催眠效果反覆重播。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！