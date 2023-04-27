黃宣近來與披薩品牌合作推出新作。（必勝客／否極泰來音樂提供）

YELLOW黃宣、導演廖人帥、新銳藝術家李亦凡近來為必勝客創作〈就愛逗陣Hot〉品牌歌曲與MV，致敬80年代〈明天會更好〉等經典正能量暖心歌曲，MV上線不到一週已突破百萬次觀看，更引爆網友熱烈討論，驚訝喊：「我也要人形餅皮啦」、「什麼時候KTV可以點到這首歌？」

MV採用類電玩手法打造創新、視覺，YELLOW黃宣更變身為必勝哥、比薩人、動漫角色、卡通人物等多種迷因身分，YELLOW黃宣成為品牌大使「必勝哥」，他更包辦這首歌曲的詞曲創作。

超愛搞怪的YELLOW黃宣迫不及待分享：「這次和我以前的作品風格完全不同！我想用音樂拉近彼此距離、體會分享的美好、一起擁抱陽光，你一片、我一片，不知不覺彼此就成為麻吉，大家一起逗陣Hot美好的未來。」

導演廖人帥、新銳視覺藝術家李亦凡，與YELLOW黃宣共同激盪創作MV，採用類似電玩的創新影像呈現手法，先以3D技術捕捉YELLOW黃宣的表情與聲音，讓他以虛擬人物面貌分飾必勝哥、Pizza人、經典動漫角色、卡通人物等多重迷因身分。

廖人帥表示：「雖然疫情逐漸過去，但是疫情造成的緊繃氛圍仍在，我們想用這支作品表達：不管世界紛紛擾擾，只要有Pizza就有愛、有Happy、有溫暖。YELLOW黃宣交出一首非常貼切的歌曲，我們就盡可能在MV裡再多加入創新、迷因元素，創造反差效果，謝謝必勝客給我們很大的創作空間。」