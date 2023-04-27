美國佛州一名59歲Uber Eats外送員19日送完餐後竟遭到30歲住戶殺害肢解，兇嫌本身是重罪犯，3個月前才假釋出獄，他將外送員分屍後分裝數個垃圾袋，分別棄置屋內及屋外垃圾堆，甚至藏在冷藏箱，手段兇殘，連辦案檢警都痛批兇嫌有如「惡魔」。家屬聞訊後淚崩，形容外送員本身是完美丈夫，遇害前才傳訊息說送完最後一單後馬上回家。
綜合《紐約郵報》（New York Post）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、佛州地方電視台「NBC 6 South Florida」報導，59歲佛州Uber Eats外送員庫克（Randall Cooke）19日傍晚傳訊告訴妻子，送完最後一單後很快就會回家，結果從此失去音訊，妻子在多次傳訊、等待數小時仍無回音後報警。
佛州警方透過Uber Eats獲悉庫克最後一單地址後前往查看，應門的住戶調閱監視器畫面，顯示19日當晚7時左右庫克確實有來送餐，不過畫面就中斷了，接下來畫面跳到隔天，顯示30歲室友索利士（Oscar Solis）與司機將好幾袋垃圾袋移到屋外的垃圾堆放置。
警方查看垃圾袋後發現裡頭都是屍塊，冷藏箱內也有遺體，屋內也找到庫克的鑰匙、婚戒及多處血跡，證實庫克遇害。警方也在500公尺外找到庫克送餐的車輛，並在車廂內垃圾袋發現「浸了血的破布」，以及索利士的工作計時卡。
警方後續逮捕索利士，指控他重罪謀殺、搶劫、未登記重罪犯及違法假釋規定等罪名。
值得注意的是，索利士1月才從印第安納州假釋出獄，在此之前他因傷害、入室竊盜等罪行入監服刑4年，服刑期間還被控刺傷另一名囚犯。他在印第安納州時是黑幫MS-13的一員，3個月前假釋後才搬到佛州，擔任脫衣舞俱樂部保全，他的父親將租來的房子讓給他居住。
案發時索利士的室友並不在家，佛州巴斯科郡（Pasco County）警察局長諾科（Chris Nocco）說，餐點是索利士的父親訂的，當庫克將餐點送到門口時，被索利士整個人「猛拉」進屋內。
庫克送餐卻丟了性命令家屬眼淚潰堤，他的繼女梅蘭妮．佐芭（Melany Dzoba）說，繼父是母親的「完美」男人及伴侶，總是很開心、樂觀，試著保持有趣及大笑。
她說母親與庫克於2012年相遇，兩人於2020年結婚，是令人稱羨的「完美」夫妻；庫克也是非常疼愛、支持她的繼父，她說庫克前一周才傳來語音訊息，告訴她很愛她，會永遠支持她。
另一名繼女布列塔妮．佐芭（Brittany Dzoba）說，庫克為了實現家人希望住海邊的願望，去年才從另一個郡搬到濱海的巴斯科郡，他原本是平面設計師，退休後兼差做外送，以支持家人的願望。布列塔妮邊哭邊說，難以想像母親今後的生活，「他們有這麼多美好的回憶。」
佛州警方目前仍在釐清索利士的犯案動機，初步判斷索利士與庫克並不認識。
諾科在記者會上憤怒表示，「一個印第安納州釋放的暴力份子送來了佛州」，「很不幸地，現在我們的一位勤奮工作、令人敬愛的丈夫再也不在了，因為這個暴力份子殺了他。」他痛批索利士的行為有如「惡魔」，「太兇殘，他的行為就是惡魔。」
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