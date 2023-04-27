美國佛州一名59歲Uber Eats外送員19日送完餐後竟遭到30歲住戶殺害肢解，兇嫌本身是重罪犯，3個月前才假釋出獄，他將外送員分屍後分裝數個垃圾袋，分別棄置屋內及屋外垃圾堆，甚至藏在冷藏箱，手段兇殘，連辦案檢警都痛批兇嫌有如「惡魔」。家屬聞訊後淚崩，形容外送員本身是完美丈夫，遇害前才傳訊息說送完最後一單後馬上回家。

美國佛州一名外送員送餐後竟遭到住戶殺害、分屍。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、佛州地方電視台「NBC 6 South Florida」報導，59歲佛州Uber Eats外送員庫克（Randall Cooke）19日傍晚傳訊告訴妻子，送完最後一單後很快就會回家，結果從此失去音訊，妻子在多次傳訊、等待數小時仍無回音後報警。

PSO deputies are currently searching for Randall Cooke, a missing 59-year-old. Cooke is 5’10”, around 180 lbs., with brown hair and brown eyes. Cooke was last seen on April 19 around 2:30 p.m., in the Dixie Garden Loop area of Holiday. (1/2) pic.twitter.com/untu2DHiLr — Pasco Sheriff (@PascoSheriff) April 20, 2023

佛州警方透過Uber Eats獲悉庫克最後一單地址後前往查看，應門的住戶調閱監視器畫面，顯示19日當晚7時左右庫克確實有來送餐，不過畫面就中斷了，接下來畫面跳到隔天，顯示30歲室友索利士（Oscar Solis）與司機將好幾袋垃圾袋移到屋外的垃圾堆放置。

UBER EATS DRIVER MURDERED AND DISMEMBERED. April 2023. Holiday, Florida. MS-13 gang member, Oscar Solis, 30, murdered and dismembered Uber Eats driver, Randall Cooke, 59. Mrs. Cooke reported her husband missing to authorities. Uber told investigators the victim’s last reported… pic.twitter.com/PPZpuW1ea9 — Southern Man (@MagicBelle1) April 26, 2023

警方查看垃圾袋後發現裡頭都是屍塊，冷藏箱內也有遺體，屋內也找到庫克的鑰匙、婚戒及多處血跡，證實庫克遇害。警方也在500公尺外找到庫克送餐的車輛，並在車廂內垃圾袋發現「浸了血的破布」，以及索利士的工作計時卡。

警方後續逮捕索利士，指控他重罪謀殺、搶劫、未登記重罪犯及違法假釋規定等罪名。

殺害Uber Eats外送員的索利士（Oscar Solis）。（圖／美聯社、巴斯科郡警察局提供）

值得注意的是，索利士1月才從印第安納州假釋出獄，在此之前他因傷害、入室竊盜等罪行入監服刑4年，服刑期間還被控刺傷另一名囚犯。他在印第安納州時是黑幫MS-13的一員，3個月前假釋後才搬到佛州，擔任脫衣舞俱樂部保全，他的父親將租來的房子讓給他居住。

案發時索利士的室友並不在家，佛州巴斯科郡（Pasco County）警察局長諾科（Chris Nocco）說，餐點是索利士的父親訂的，當庫克將餐點送到門口時，被索利士整個人「猛拉」進屋內。

庫克送餐卻丟了性命令家屬眼淚潰堤，他的繼女梅蘭妮．佐芭（Melany Dzoba）說，繼父是母親的「完美」男人及伴侶，總是很開心、樂觀，試著保持有趣及大笑。

59歲佛州Uber Eats外送員庫克（Randall Cooke）19日送餐後竟遭到住戶殺害、分屍。

她說母親與庫克於2012年相遇，兩人於2020年結婚，是令人稱羨的「完美」夫妻；庫克也是非常疼愛、支持她的繼父，她說庫克前一周才傳來語音訊息，告訴她很愛她，會永遠支持她。

Slain Uber Eats driver remembered as ‘most perfect man’ https://t.co/SsoSQxOGve pic.twitter.com/kjxA9l2POu — New York Post (@nypost) April 26, 2023

另一名繼女布列塔妮．佐芭（Brittany Dzoba）說，庫克為了實現家人希望住海邊的願望，去年才從另一個郡搬到濱海的巴斯科郡，他原本是平面設計師，退休後兼差做外送，以支持家人的願望。布列塔妮邊哭邊說，難以想像母親今後的生活，「他們有這麼多美好的回憶。」

Randall Cooke was murdered last week while making an Uber eats delivery. I’ve been talking with the family the last few days. It’s heartbreaking to hear how hurt they are. The suspected murderer is in custody. He was a known gang member. pic.twitter.com/WdHfnrSjVL — Malique Rankin (@MaliqueRankin) April 25, 2023

佛州警方目前仍在釐清索利士的犯案動機，初步判斷索利士與庫克並不認識。

諾科在記者會上憤怒表示，「一個印第安納州釋放的暴力份子送來了佛州」，「很不幸地，現在我們的一位勤奮工作、令人敬愛的丈夫再也不在了，因為這個暴力份子殺了他。」他痛批索利士的行為有如「惡魔」，「太兇殘，他的行為就是惡魔。」