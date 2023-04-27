香港男星黃竣鋒2012年參加亞洲先生選拔，從小習武的他因皮膚黝黑、身材精壯，被譽為「翻版古天樂」，最後更拿下季軍，從此成為一名演員，沒想到去年8月他在深圳吃飯時，被歹徒連砍3刀，除了手臂、腰部受傷外，臉皮更是當場脫落，送醫逢了100多針，險些丟掉性命，如今竟得知傷人原因竟是嗑藥產生幻覺，讓他無奈直呼：「此次是無妄之災」，也提到很感激古天樂等人雪中送炭。

黃竣鋒在社群平台表示跟歹徒並未結怨，也不認識對方，但從3日法院判決結果可知，歹徒服用毒品超過10年、有嗑藥水的紀錄，本次為喝完藥水後，產生幻覺、幻聽及妄想等症狀，再加上觀看他參演的電影《追龍》，竟認為他所飾演的「公仔龍」一角是曾對他的家人不利的堂叔，因而萌生報復殺意，竟購買行兇用的菜刀，害他身受重傷。

最終，歹徒被法院以故意殺人罪，判決有期徒刑10年。而透過自身經驗，黃竣鋒提醒演藝圈好友，公眾人物的身分可能成為精神患者無故襲擊的目標，出入公共場所，務必提高警覺，另外，黃竣鋒也特意點名香港演藝人協會會長古天樂以及演藝圈前輩吳志雄對這次事件的幫助，他將永遠記住這份恩情。

黃竣鋒近來積極健身，對待生活相當用心。(圖/黃竣鋒 微博)

最後他也交代傷勢近況，表示已大致復原，並將繼續接受治療，以期完全康復。事實上，不久前，黃竣鋒上傳一支模擬打拳的影片，可見身穿白色T恤的他，露出清晰正臉樣貌，沒有留下疤痕，此外，他也經常分享健身日常，寫下健身語錄「保持最佳狀態，迎接新的挑戰」、「你想要的都是自己能給的，你的對手只有自己」，相當認真過生活。

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