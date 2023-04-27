在烏克蘭總統澤倫斯基與中國國家主席習近平進行俄烏戰爭以來首次通話後，俄羅斯迅速發表強烈反應，強烈指責烏克蘭拒絕與莫斯科對話，「破壞了和平倡議」。外媒認為，俄方的反應可以看出習澤通話後普丁的高度焦慮，這下他真的火大了。

《法國國際廣播》報導，俄羅斯外交部對習近與澤倫斯基通話發表聲明說，「烏克蘭當局及其西方支持者已經表明他們有能力破壞和平倡議」。

莫斯科還表示，俄羅斯注意到中國願意在俄羅斯和烏克蘭之間努力開展談判進程不過，莫斯科也批評基輔拒絕任何通過政治和外交手段解決危機的明智舉措。

根據俄羅斯外交部的說法，烏克蘭曾拒絕俄羅斯最後通牒，還故意提出不切實際的要求，並在俄羅斯特別軍事行動開始後，突然拒絕2022年春季的和平協議草案。

報導指出，澤倫斯基多次指責俄羅斯發出其「最後通牒」，並且表示他不會與俄羅斯總統普丁進行談判，同時堅持要求歸還所有被俄軍佔領的領土，包括2014年俄羅斯吞併的克里米亞。

俄官媒《衛星通訊社》引述俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·札哈羅娃在俄外交部網站上發表的聲明說：「我們注意到中方願為促進談判付出努力。我們看到，我國的原則性立場與中國外交部2月24日公佈的立場文件內容廣泛相通。」

但她還說，目前基輔政權不接受任何政治解決烏克蘭危機的合理倡議，將明知不現實的要求作為同意談判的前提，指出「任何和平呼籲都難以被受華盛頓操縱的傀儡很好接受」。

烏克蘭總統澤倫斯基周三宣布，他與中國國家主席習近平進行了一次 「長時間而有意義的」電話會談。烏克蘭官方消息稱，習近平是莫斯科的盟友，澤倫斯基幾個月來一直想與習近平進行直接對話。

報導說，中共官方聲稱中國在俄烏戰爭中保持中立，但習近平從未譴責過俄羅斯的侵略戰爭，並前往莫斯科訪問，表達了對普丁堅定的支持。