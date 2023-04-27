美國檢方今天指出，前哈佛大學教授李柏（Charles Lieber）今天被判處軟禁6個月，因為他隱瞞自己曾參與中國的「千人計畫」。

路透社報導，李柏是知名奈米科學家，曾擔任哈佛大學化學系主任，他之前已在2021年11月遭到定罪，波士頓聯邦區域法官左貝爾（Rya Zobel）已宣判免除李柏的額外服刑時間。

檢方指出，李柏被判處入獄兩天，他在被捕後已服完這些刑期，李柏還被判處軟禁6個月，併科5萬美元（約新台幣153萬元）罰金。

此外，檢方還表示，李柏也被判處兩年獄後監督（supervised release），並須償還3萬3600美元給美國國稅局 （IRS） 。

李柏被控在2018及2019年對美國當局撒謊，未誠實表達自己涉入「千人計畫」，也未說出自己和武漢理工大學的關係。

美國聯邦調查局（FBI）官員曾指出，北京當局長期實施「千人計畫」，招募在美研究人員把美國實驗室智慧財產轉移至中國。（譯者：陳正健）1120427