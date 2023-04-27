微軟公司（Microsoft）及谷歌（Google）母公司Alphabet財報表現優異，以科技股為主的那指今天收紅，但標普及道瓊收黑。

道瓊工業指數下跌228.96點或0.68%，收33301.87點。

標準普爾500指數下滑15.64點或0.38%，收4055.99點。

那斯達克綜合指數上揚55.19點或0.47%，收11854.35點。

費城半導體指數揚升16.71點或0.57%，收2922.99點。（譯者：陳正健）1120427