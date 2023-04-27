美國21歲年輕辣媽凱倫（Kylen Suttner）日前在健身房運動時，身穿運動內衣，不料竟引來一旁陌生人批評，遭指其穿著不適合出現在健身房，還被要求將晃來晃去的胸部收起來，讓她非常傻眼。

根據《紐約郵報》報導，美國猶他州奧格登（Ogden） 21歲年輕辣媽凱倫是一名健身網紅，時常會在社群平台上分享自己健身時的影片。沒想到近日她穿著運動內衣在健身房內運動時，竟遭到陌生女子批評，讓她感到非常傻眼。

從影片中可以看到，當時凱倫身穿淺藍色運動內衣，雖說胸前露出事業線，不過她並沒有刻意搔首弄姿，僅是正常健身。誰知一名陌生女子竟突然質問凱倫「妳真的覺得妳可以穿這樣，在健身房裡走動嗎？」凱倫感到非常納悶，便反問原因，竟遭對方批評回擊「這裡是公共場合，放尊重一點，沒有人想看到妳的胸部露在外面」。

影片一出也引起網友討論，許多人紛紛留言安慰凱倫「妳穿這樣根本沒有錯，妳看起來很棒」、「那個女孩怎麼敢這麼說，真的讓我很震驚」、「不敢相信妳如此冷靜，要是我一定沒辦法」、「她根本就是忌妒妳，妳很美麗也很棒」、「我喜歡妳保持冷靜的方式。妳很棒，繼續做妳喜歡的事」。

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