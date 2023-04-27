【愛傳媒黃珊珊專欄】最近看到 YouTuber 錫蘭評論台灣媒體、交通與市容亂象的影片，受到大家熱烈的討論，作為曾經執政的地方政府副市長，我必須說，這些批評都非常實在，其中的交通與市容兩大項目，也是過去八年來，我們在台北市努力推動的改革目標。

台灣為什麼成為行人地獄，我在前幾週的「我就問！黃珊珊」直播節目中有解析，主要在於數十年前的都市規劃與道路設計上，欠缺「#以人為本」的思維，累積到今日造成非常多難以改善的亂象，同時在行車的文化上，沒有養成禮讓行人的基礎觀念。

文化的養成，可以透過法規懲處違規者（最近已經修法提高不禮讓行人罰則），也可以從基層教育來著手。至於保障巷弄的通行安全，我們透過「鄰里交通改善計畫」，整頓巷弄的停車位，並預留行人通行空間，也就是大家常常看到的「#綠色人行道」。

柯文哲市長推動鄰里交通改善計畫，事實上需要花費非常多的溝通成本，甚至初期也遭遇到反對聲浪，但是在多方努力協調之下，有越來越多的里長願意加入改善鄰里交通環境的行列，行人交通死亡數6年來降低4成，雖然仍不完美，但確實看到成效。

至於市容的改善，同樣也是長久的問題，柯市府執政後，新建的社會住宅與改建後的傳統市場，都具有一定的美感與設計巧思，但在經濟發展初期階段，基礎建設為了成本考量欠缺美學素養，導致現在的老舊公寓與公務機構建築物，都被形容為「中華民國美學」。

要解決當然就得靠都市更新，尤其是「公辦都更」在台北市已經逐漸萌芽，如果沒有公權力的主動介入協助整合，斯文里三期、水源二三期，以及南機場的老舊整合住宅，恐怕是遙遙無期，換句話說，中央和地方政府對於都更的態度，不能只是袖手旁觀。

而錫蘭提到的媒體亂象，對於身處一個常常被主流媒體忽視的第三勢力政黨而言，我確實感同身受，未來如果有機會執政，「媒體識讀」的教育更應該被加強重視，養成民眾的思辨能力，才能不被媒體、名嘴預設的顏色和框架給綁架，台灣的政治環境才能有更多空間與機會。

虛心接受每一個人的批評指教，才能推動台灣成為更好的國家。

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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