【愛傳媒游毓蘭專欄】兩岸緊張關係，也讓我們外交處境更加困難，不僅邦交國數量屢創新低，參與相關的國際組織更是遭受重重阻礙，然而，危機就是轉機，在我國外交頻頻受挫之時，以及執政黨的拒陸外交政策之下，卻仍有一群苦幹實幹的外交人員，竭盡所能將台灣的國際能見度放大至最大化。
法國參議院副議兼友臺小組主席長Alain Richard率領成員們到蘭陽地區參訪，身為宜蘭的女兒，怎能不略盡東道主情誼？除了宣揚中華民國民主自由的理念，更將宜蘭的傳統之美與在地文化分享給遠道而來的法國好友們。
第一站來到傳藝中心，傳達傳承、創新、永續的理念，園區內將在地極具特色的各類型文化產業交織串連，用新創的方式訴說宜蘭歷史。二訪的我，更是親身體驗了許多傳統產業的力與美，譬如：自製香包、傳統紙傘等。
第二站我們來到了葛瑪蘭酒廠，品嚐世界第一等的威士忌，誰說華人不會製作威士忌，國內業者不僅做得出威士忌，更能釀出享譽國際的威士忌，今年更是榮獲世界威士忌競賽7項大獎及最佳調酒師殊榮！
外交和文化相輔相成，在逆境之中，讓世界看見我們的韌性，除了高科技產業，我國的傳統文化產業也絲毫不遜色。希望這次遠渡重洋的法國好友們，能見識到中華民國的各項實力！國際需要中華民國的力量！
作者為立委、前警大教授
照片來源：作者提供。
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