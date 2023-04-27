【愛傳媒簡秀枝專欄】今（2023）年美國紐約奧本尼大學史東門傑出校友獎（Albany Excellence Award ，Stoneman Distinguished Alumni)，頒發給台灣當代藝術家鄭麗雲（1959-），備極尊榮。

外型纖細的鄭麗雲，以強靱生命力，以及艱苦卓絕的精神，贏得該項殊榮，消息傳回，台灣親朋好友，都為她高興，大半生的努力，再次被看到，高她半個頭的女兒文萬琳（Melanie Wen）也出席媽媽的盛會，摟著長年辛苦的母親，溫馨滿溢。

鄭麗雲同時也是美國聯邦政府長年指定的合作藝術家，多次參與美國國務院合作計劃。她歷經布希父子、柯林頓、歐巴馬、川普，到現任拜登等6任總統，作品在18處美國大使館、總領事館及世界各政府機構，並榮登美國國務院藝術大使，包括波蘭、丹麥、約旦、菲律賓、新加坡、馬來西亞、巴貝多、博茨瓦納、賴比瑞亞等歐亞非洲的美國領事館。其中，包貝多斯美國大使館與美國在台協會AIT 分別展出的8件作品，都由聯邦政府購藏，成為美國國家的永久典藏。

2002年和2017年曾到西班牙北邊「卡特濃那」藝術村做了一系列的《大地》作品，該系列作品，悉數由歐盟文藝基金會收藏。

目前世界各國的美術館公共空間，以及私人以藏，超過500多件，持續鶴立鷄群，成績斐然。

帶著母校傑出校友的肯定，今年6月開始，美國重要大學校園的展覽，也將開展，讓她的生命有如倒吃甘蔗，越到後面，越香甜美好。

作者為典藏雜誌社社長

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