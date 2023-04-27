美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登與南韓總統尹錫悅今天在白宮宣布一項重要協議，意在嚇阻北韓的侵略，其中包括美國的新承諾，將在南韓部署美國核潛艦，這將是自1980年代初以來首次採取這項措施。

CNN報導，拜登和尹錫悅發表了「華盛頓宣言」（Washington Declaration），這是一系列新措施，旨在因應北韓最近發射一系列飛彈，並加強雙方軍事訓練、訊息共享和戰略資產轉移等方面的合作，這項宣言內容包括在南韓部署美國彈道飛彈核潛艦。

美聯社則報導，拜登與尹錫悅今天宣布，兩國將透過協議加強因應北韓的核武威脅，包括讓美國核潛艦逾40年來首度停靠南韓的計畫，並且加强兩國間訓練及資訊共享。

據報導，尹錫悅去年參選南韓總統時曾表示，他將呼籲在南韓增加部署美國轟炸機、航母及核潛艦，針對北韓的威脅，他希望比前任總統文在寅作出更堅定回應。（譯者：陳正健）1120427