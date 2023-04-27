在位於台東的「台灣自閉兒家庭關懷協會」裡，星兒（自閉症患者別稱）們在社工老師的陪伴下將池上米分裝成「星願米」，雖然動作有些遲緩，但這卻是他們後半生自給自足的謀生技能。協會前理事長孫中光（孫爸）則是看著眼前剛落成的「星願」大樓激動地說，「這是星兒第一個可以安心工作、居住、生活的共伴家園，但不會是最後一個。」

孫爸為讓星兒們自立自強，即使父母不在了，也能靠自己雙手養活自己，並用賺來的錢聘請專業人士照顧，不必一輩子仰賴社會大眾的捐款，因此募集了4600多萬元，經過3年半左右的時間在台東市打造出星願大樓。

柏叡幼時因腦傷損及語言與肢體發展，被親生母親棄養，所幸姑姑不離不棄，拉拔他至成人。（圖／林冠吟攝）

大樓共有4層，占地110坪，1樓是生產中心，未來80％的員工將會聘用身心障礙者，希望能夠提供身心障礙的弱勢族群更多就業機會，2樓為協會的辦公室、孩子們的日間作業區以及烹飪烘焙教室，3樓是可讓孩子們從事各種課程的綜合教室、律動教室和基金會辦公室，4樓則是分離訓練自立生活區。

每個星兒都有自己的故事，被親生父母拋棄的柏叡特別令人心疼。21歲的柏叡在協會工作約3年多，他因身體功能較差，被多個庇護工場與小作所拒收，只有孫爸二話不說點頭答應收下他。

被問到為什麼不刮鬍子時，柏叡笑著指著手機裡的陳柏霖說，想留跟他一樣的山羊鬍。（圖／林冠吟攝）

柏叡的姑姑說，柏叡一開始並非身障人士，但他6個月時先確診腸病毒，進而導致腦部受損，影響到肢體和語言發展，也因此被自己的親生母親拋棄；3歲時又遇到嚴重車禍，強大的撞擊力道造成他的頭蓋骨被掀開，醫生以人造頭蓋骨拼接縫合，才將他從鬼門關前拉回，但也造成柏叡儘管四肢建在，卻只有一手一腳留有較多的功能。

今年40歲的姑姑也忍不住感嘆，儘管所有人都知道柏叡復原的可能性很低，但全家人還不放棄任何一個復健的可能；儘管柏叡的親生父母不願照顧，就連最低限度的金錢支援也不給，由柏叡阿嬤一肩扛起照顧重擔，姑姑則不忍媽媽辛苦，也跟著扛起照顧責任，甚至她北上念大學時，也把柏叡帶在身旁，日日接收到同學同情的目光。

協會目前有14位星兒在作坊中工作，與協會人員相處融洽如家人。（圖／孫中光提供）

如今的柏叡，每天都期待前往協會上課、工作，或許賺的不多，但也有了可以自己支配的金額，每一筆都是自力更生所得，這也讓姑姑笑著說，「他真的好怕不可以來，如果當初真的找不到願意收留他的地方，也只能讓他留在家，靠監視器監看，讓他看電視打發日子，絕對不會有今天這個開心又帥氣的柏叡」。

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