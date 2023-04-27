「台灣自閉兒家庭關懷協會」募資籌建的「星願」大樓日前完工啟用，是台東星兒（自閉症患者別稱）們第一個集工作、居住及生活功能的共伴家園，也是他們下半生的伊甸園，協會前理事長孫中光（孫爸）則感謝海內外3萬多位好友陪他一起做夢，並將夢想實現，讓一切不再是癡人說夢。

孫爸是學校行政人員退休，他眼睛不好，右眼幾乎失明，成立協會則是因為自己的2個兒子都是自閉症患者。儘管孫爸堅強面對，命運卻再對他開了個玩笑，2014年孫爸被診斷出肺腺癌，死亡的降臨逼迫他面對殘酷的現實，因為「他走後，誰來幫他照顧兒子？」

孫爸是學校行政人員退休，他眼睛不好，右眼幾乎失明，成立協會的主因是2個兒子皆為自閉症患者。（圖／孫中光提供）

深知時間不多的他，在2016年成立台灣自閉兒家庭關懷協會，此時各大基金會努力推廣「小作所」理念，希望慢飛孩子自力更生、融入社會，他也發現多數小作所幾乎都靠政府補助生存，但當孩子每月領到的5060元身障津貼，有3000元都必須繳納給小作所，許多狀況不佳的家庭就不願參加，因此該協會的小作所成為全台唯一一個不收費，資金缺口除靠政府補助，就靠賣米來補。

孫爸說，大家都希望讓孩子們融入社會，但現實是他們根本就無法融入社會，那為什麼不讓他們快樂的度日，父母無法陪伴他們一生，那就讓協會裡的同儕成為「後天手足」，讓後天手足成為陪伴孩子走完餘生的人。而協會存在的目的，是打造一個可以承接他們後半輩子的地方，教他們釣魚，更讓他們可以無後顧之憂。

孫爸說「要把公益當生意做」，假設一個孩子的生活費要10元，那10元裡至少有7元要自己賺。（圖／林冠吟攝）

孫爸指出，「假設一個孩子的生活費要10元，那10元裡7元自己賺、2元靠政府，剩下的1元才靠捐款。」因此小作所裡面賣什麼就顯得格外重要。他認為應該「把公益當生意做」，只有把品牌做好了才能站穩根基，所以他利用台東優勢推銷池上米，和碾米廠談合作，好在陳協和碾米廠願意讓他賒帳度過難關，成功將星願米銷售全台，最佳月收更創下百萬紀錄。

隨著星願大樓的落成，共伴家園不再是夢，從前的癡人說夢幻化成真，但對孫爸來說這還遠遠不夠，星願大樓是第一棟但不會是最後一棟，「小作所永遠不夠，我不是聖母，沒辦法救所有人，我能做的就是在能力所及內做事」。人人都說星兒天真爛漫，勇敢做夢，但比星兒更敢做夢的則是作夢的同時還努力實踐的孫爸。

隨著星願大樓的落成，星兒的共伴家園不再是夢，但對孫爸來說遠遠不夠，星願大樓是第一棟但不會是最後一棟。（圖／翻攝自台灣自閉兒家庭關懷協會）

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