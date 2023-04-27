不只買賣房屋可以合法節稅，房屋租賃的房東、房客們，在報稅季時，只要符合條件、備齊文件，也能輕鬆省荷包。CTWANT整理房屋租賃在報稅季時息息相關的報稅項目，房客可以善用每年12萬元的租金支出扣除額度，然而需特別注意「合租者」要各自簽約才能列舉；租屋又同時貸款買房者，列舉扣除只能在「租金支出」及「房貸利息」中擇一申報。

【房客】

根據內政部統計，現今有租屋需求的人口數約300萬人，占全台人口約八分之一。大家房屋企研室總監郎美囡表示，無殼蝸牛的租屋族，多半是初入社會的年輕人，對於報稅項目不太熟悉，往往忽略每年可享12萬元租金支出列舉扣除額優惠；就算是還在學的大學生租屋，在外的租金支出，也可在父母隔年的綜合所得稅中列報為列舉扣除額。

郎美囡提醒，租金支出列舉須滿足幾項條件，承租房子為自住、非營業用途，並附上租屋契約、租金付款證明與自住切結書，若有遷戶籍則可不用附切結書。不僅小孩在外租屋可列舉，住學校宿舍，只要有辦法提供住宿費繳費收據，也都可以申報在租金列舉扣除額中。

若是北漂租屋族在中南部老家擁有房子，或是近年不少人因中南部房價相對便宜，在租房同時也在中南部置產，如果遇到租屋同時也貸款買房的情況，列舉扣除只能在「租金支出」及「房貸利息」擇一申報，因此納稅人需要選擇自己最有利的方式。

大學生在外租房子或是住宿舍的租金支出，只要有辦法提供收據，皆可在父母隔年的綜合所得稅中列報為列舉扣除額。（圖／截自臺邦租賃官網）

住商不動產企研室執行總監徐佳馨也分享常遇到的情境，三五好友、同學一起合租房子，由於列舉扣除額需要「租賃契約書正本」，因此如果是合租一間公寓，需要「每個人都與房東分開簽約」，大家才都能申報享有12萬元的扣除額優惠，就算是申請租屋補貼也必須一人一張合約。

不過徐佳馨也提醒，在所得稅申報時，有分標準扣除額與列舉扣除額，今年標準扣除額有所提升，單身者是12.4萬元額度，夫妻合併申報有24.8萬元額度，在標準扣除額與列舉扣除額的選擇，不少人會糾結於申報方式，其實，最簡單的評估方式是，若單身租屋族每年租金支出超過12.4萬元，約等同每月租金超過1萬元以上，或許就建議採列舉扣除額。但實際節稅效果，建議還是把各項目都條列出來計算才更精準。

【房東】

房東租賃所得的申報方式，有分固定費用和列舉費用的扣除。固定扣除不需任何證明文件，在申報房屋租賃所得的時候，可以選擇依照財政部公告的計算方式，以全年43%必要費用扣除計算（實收租金為57%）。

舉例來說，某房東名下擁有1間房子出租，每月租金2萬元，適用綜合所得稅率5%。租賃所得=2萬×12個月×57%，租賃所得稅額=租賃所得×5%。

另一種是採列舉扣除方式，即對因租賃而發生合理、必要損耗及費用，包括折舊、修理費、地價稅、房屋稅，以及出租財產為標的物的火險、地震險等保費、貸款購屋所支付的利息等逐項提出證明，從租金收入中減除後，再以餘額做為租金所得報稅。

舉例來說，某房東名下擁有1間房子出租，每月租金2萬元，適用綜合所得稅率5%，各項租屋成本必要費用加總共8萬。租賃所得= (2萬×12個月)–8萬元費用，租賃所得稅額=租賃所得×5%。

德安聯合會計師事務所會計師張詠勝特別提醒，在押金部份，如果可出具證明，押金可不算入租金收入。如果將房屋無償借給親朋好友做生意使用，不論實際上有無收取租金，仍然要按照當地一般租金情況，計算租賃收入，申報綜合所得稅。除非是自己使用，或借給配偶、直系親屬(爸媽、兒女)，且確實未收取租金，才可以不用申報租賃收入。

另一種情況是，無償提供給直系親屬或配偶以外的個人作住家使用，要提出雙方當事人訂立的無償借用契約，這份契約必須經過雙方當事人以外的2個人證明確實是無償借用，並依公證法規定辦理公證，就可以不用計算租賃收入。

房東想要省更多，還可以選擇將房子委託業者「一般包租代管」或「經營社會住宅」，只要契約達1年以上，就可以享個人綜合所得稅更多優惠。一般包租代管，每屋每月有6000元租金所得免稅；6000元至2萬元可以以租金收入53%抵扣費用，超過2萬元回歸以43%抵扣費用；社會住宅具有公益性質，享有減稅優惠更高，每月有1萬租金所得免稅，1萬以上的租金收入可以60%抵扣費用。

專家們特別提醒房東，財政部近年特別針對持有5戶以上非自住房屋者進行查稅，隱形房東需特別留意稅務風險。（圖／周志龍攝）

由於政府去年大力推動300億元租金補貼政策，出現不少租屋報稅爭議，像是房東不提供身分證字號、不讓房客報稅，或是約定不許報稅，依照「消費者保護法」可處3 ~ 30萬元罰鍰，也使得不少房東面對租客報稅需求以漲租、不續租來因應，甚至在出租時直接調高租金「含稅價出租」，最後對於租客來說也喪失了補貼的美意。

為避免雙方摩擦，崔媽媽基金會法務組長曹筱筠建議，最好的方式還是報稅前，甚至租屋前就溝通，若房東真的有特殊原因不願曝光租屋事實，讓房客申請租金補貼，雖不鼓勵此舉，但彼此或許可以「少付點租金」等方法作為條件達成共識。

張詠勝也特別提醒房東，財政部去年啟動第三波房東大查稅，針對持有5戶以上非自住房屋者，逐步清查是否如實申報租金收入，持有多戶房屋屋主，需特別留意稅務風險。

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