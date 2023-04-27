星宇航空首航台北－洛杉磯，合作夥伴NBA快艇隊派出啦啦隊在機坪表演，炒熱氣氛。（陳祐誠攝）

星宇航空首航台北－洛杉磯，合作夥伴NBA快艇隊派出啦啦隊在機坪表演，炒熱氣氛。（陳祐誠攝）

引頸期盼3年，星宇航空第1個越洋航班台北－洛杉磯JX002首航班，由董事長張國煒機長親駕，於美國時間4月26日上午11時降落洛杉磯國際機場，並與合作夥伴舉行首航儀式。張國煒透露下一步北美航網布局，舊金山、西雅圖、紐約以及美國中部城市都在計畫之內。

為歡慶重要的里程碑，星宇航空於洛杉磯機場舉行首航儀式，包括阿拉斯加航空、洛杉磯機場公司、MLB道奇隊、NBA快艇隊等合作夥伴也共襄盛舉，快艇啦啦隊更首度於機坪表演炒熱氣氛。

星宇航空執行長翟健華表示，北美轉機市場為星宇重要目標之一，即使於疫情間，公司仍穩步擴張航線及機隊朝著目標邁進，台北－洛杉磯首航成功，即日起洛杉磯的旅客就可享受到星宇航空五感的精緻服務，便捷的經台北轉機到亞洲各大城市。

張國煒說明，星宇開航洛杉磯後，預計今年底開航舊金山、明年中開航西雅圖，並評估再開美國中部的航點，後年開航紐約。星宇也希望開航加拿大溫哥華，但有航權問題需要再談。

星宇航空今也宣佈首家航空合作夥伴為阿拉斯加航空（AS），雙方將展開各項深度合作，包括行李直掛、會員哩程累積、兌換等，提供雙方旅客及會員，往返北美內陸或亞洲主要城市優質便捷的飛行服務。

阿拉斯加航空為全美第5大航空公司，於北美擁有超過110個航點，會員人數多達數百萬人。雙方聯運合作，旅客可經由阿拉斯加航空的北美網絡，串接星宇航空洛杉磯航線，快速抵達台北或進一步轉往星宇航空飛航的16個亞洲航線。而亞洲地區的旅客則可搭乘星宇航空經台北轉往洛杉磯，再轉乘阿拉斯加航空航班，延伸至北美各地。

星宇航空指出，台北－洛杉磯航線開航，象徵開啟北美－亞洲轉機市場一大里程碑，該航線初期每周5班飛航，並規劃於6月份起增班為每天1班飛航，以全新Airbus廣體客機A350執飛，提供4種艙等服務，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，全艙共306個座位。