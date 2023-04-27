政府斥資逾900億元在桃園國際機場建設第3航廈（T3），不只進度推遲多年，未來3座航廈如何分配給航空公司，檯面下競爭暗潮洶湧，華航企業工會甚至跳出來抗議指應以聯盟來分配航廈。星宇航空董事長張國煒批評，政府沒有重視航空業發展，桃機T3還沒蓋好，新加坡樟宜機場的T5已經要完工了，未來按聯盟分航廈的想法更是可笑。

星宇航空昨跨出布局北美航網第一步，接下來希望以每年至少1航點的速度開航北美航線，張國煒表示，洛杉磯航線的平均載客率希望能有7至8成，並坦言正常情況下，一般航線的運量培養最起碼要6個月，讓客人有時間認識公司，乘坐之後再把好口碑傳出去。

被問到未來機隊壯大，是否擔心台灣的機場建設、能量跟不上？張國煒認為，這是國家要去思考的，國家要發展觀光業，就應該要發展機場，因此要問行政院、交通部和觀光局，接下來的政策是什麼？他強調扶植航空業的產值很高，可帶動旅宿、餐廳、伴手禮、工藝品等產業。

機場建設方面，張國煒直言新加坡已經蓋到T5了，台灣連T3都弄不好，已經落後人家太多，這代表國家沒有重視。而桃園機場公司、交通部一堆人出國去觀摩「有什麼屁用」，官員看回來做了什麼？速度就是比人慢，然後各航空公司還在搶T3，真的很可笑。

張國煒分析，有人提議未來桃機3個航廈分配，應以「一個聯盟一個航廈」來分配，但這樣的方式在台灣並不成立，有些國家能做到，是因為人家是BOT，蓋航廈時就有簽訂了。

張國煒說，別人能發展出3個聯盟分配，是因為各聯盟的流量平均，但台灣以星空聯盟最大，天合聯盟第二，寰宇一家幾乎沒有。在量不平均的情況下，怎麼有辦法一個聯盟一個航廈，就算讓華航去T3，它有那麼多旅客嗎？流量用得完嗎？且轉機與聯盟有何關係，難道華航轉機客只做天合聯盟？還有工會跳出來讚聲只顯示出「沒sence」，單純想霸佔第3航廈。

張國煒表示，在新加坡哪家航空公司敢去搶航廈，政府下令要你去哪就去，台灣官員卻很怕航空公司，工會還可以去舉牌抗議要哪個航廈，「笑死，全世界我第一次看過，只有台灣會發生」。

談到後續的航網布局，張國煒認為，星宇要用宏觀的角度思考，亞洲有很多競爭者，只是剛好有2家也在台灣，星宇不是一直咬著2家不放，大家各自有市場，中間當然會有競爭，但最終不是要把對方踩在腳下，而是一起擴大台灣市場，讓國際對台灣航空業有新的感覺，這是他想做的意義。

而星宇身為航空市場後進者，張國煒認為壓力還好，如果調資料，看每年亞洲到美國的旅客量「會嚇死」，所以他現在才很趕著要布局北美搶市場。