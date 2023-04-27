長榮集團創辦人四子張國煒高調成立星宇航空，憑藉個人魅力吸粉無數，形成聲勢浩大的「K粉」，隨著疫後的旅客及航班增加，星宇收到的投訴越來越多，網路上也出現許多K粉轉黑粉的網友抨擊星宇，對此張國煒表示，自己做好該做的，有困難、有問題、有挑戰就去解決，至於誰要去講什麼他都沒意見，「我不是為了那些人活，星宇也不是為了那些人開」。

星宇航空4月26日開航台北－洛杉磯航線，為越洋航網邁出第一步，董事長張國煒親自駕駛首航班機，載著近300名旅客出發。他在飛機上接受媒體訪問時，談到疫後旅遊、時間帶、航班安排等問題，逐一解答說明。

張國煒指出，先前有部分航點的航班取消，並不是外傳的沒拿到時間帶，而是人家給的他沒辦法用，例如凌晨2點的飛機、4點半到台灣等，經評估不適用國人需求，沒辦法運用而選擇放棄，現已在爭取盡量把時間帶往前移。

又例如日本機場缺工，張強調這不是星宇單獨在面對的問題，他並非卸責，公司還是很努力去處理這些問題，但需要時間處理，對於旅客能退費就退、能不收手續費就不收，不是客人造成的成本星宇一個都不會收，但他們真的很無奈，這不是航空公司可以控制的問題。

張國煒說，疫情期間航班和旅客都少，空服員可以拿出最好的東西和服務給客人，但疫情後人突然變多，空服員壓力也很大，但服務及人員訓練要時間，旅客對此不能接受，他坦言很燒腦。

張國煒再舉例，爆紅的星宇特調調製耗時又費工，結果許多旅客只是索取來拍照，沾了一口就放在旁邊，讓他對空服員很不好意思，但偏偏已做出口碑不能取消，如今很多旅客都是衝著那杯特調來的。

被問到網路上有許多人「K粉轉黑粉」，張國煒強調自己做好該做的事，有困難、有問題、有挑戰，星宇就去解決，而誰要去講什麼話他都沒意見，粉絲本來就不是他招來的，大家各自有選擇，要說星宇不好，他也欣然接受，「我不會在乎那些話，我不是為了那些人活，星宇也不是為了那些人開」。