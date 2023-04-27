男星宋少卿婚後3次被拍到和女性曖昧，事後皆澄清雙方只是哥們，但日前又被拍到帶著一名短髮熟女回家，引發外界熱議再被質疑出軌；對此，宋少卿27日凌晨透過臉書發文，承認其實早與結婚多年的妻子譚曉詩離婚：「若干年前的今天，我已和平簽字了，以上！」。

宋少卿2006年與空姐譚曉詩高調結婚後，2020年曾在節目上談及兩人的婚姻狀況，他坦言，剛結婚時覺得充滿新鮮感，但由於自己天生愛玩，希望保有私人空間，而導致夫妻關係有些緊張，甚至曾分居一段時間，之後是因接二連三經歷家中長輩離世，在一起面對生離死別後，兩人才有了共識，關係也逐漸好轉。

不過，兩人結婚十多年來，宋少卿多次被拍到與女性友人曖昧，其中一次與一名年輕女性牽手且互動親密，事後他否認出軌並強調「有牽手關係，但絕無肉體關係！」但2020年他再被目擊與一群人到KTV唱歌後，他與兩名女性搭上計程車，坐副駕的宋少卿還被後方其中一名女子越過椅子環抱他的脖子，而下車後三人一起走回宋少卿住處，但事後稱對方只是學生。

如今再被拍到與短髮女子進出他南港的家中，女方不只可以自由出入宋少卿住處，還陪他看牙醫、吃飯、聚餐，且宋少卿還在街上直接「熊抱」該名女子，將手搭在對方肩上，兩人看起來關係親密，對此，昨（26）日宋少卿前助理代為詢問後表示先不回應，直到今（27）日深夜宋少卿才在臉書發文承認早已與妻子離婚。