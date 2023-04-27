今（27）日白天起東北季風減弱，僅東半部及北部山區仍有局部短暫雨，各地氣溫回升；周六開始就是3天勞動節連假，周六晚間起至下周日（29、30日）另一波鋒面雨帶影響，中部以北及東半部局部地區有大雨。北部明顯轉涼，周六白天仍有30度，下周日剩下21度。

今晨仍受東北季風影響，中部以北及東半部不定時有局部降雨，白天起東北季風減弱，水氣減少，僅東半部及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，中南部山區午後留意零星短暫陣雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，明日至周六白天各地多雲時晴，山區午後有零星降雨機率，各地氣溫回升，北部高溫將升至30度、中部33度、南部35度。

最新模式模擬顯示，周六晚間起至下周日另一鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，略有對流性，局部地區有較大雨勢機率；氣溫稍降，北台灣轉涼。

下周一（1日）天氣略好轉，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，氣溫回升；下周二、三（2、3日）各地多雲時晴，山區午後仍有局部短暫雨機率。