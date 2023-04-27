「台灣英雄」張育成日前因左手腕疼痛而提前退場，經進一步診斷發現左手鉤狀骨骨折，需要進行手術治療，不過張育成沒有垂頭喪氣，昨（26）他在IG發文依然保持樂觀心態，並發下豪語「再次挑戰綠色怪物」。

紅襪隊已將張育成放進10天傷兵名單，並從小聯盟拉上內野手瓦德茲（Enmanuel Valdez），雖然擁有優異的打擊技巧，但瓦德茲在防守方面相當掙扎，接掌二壘防區的3場比賽出現3次失誤，今年張育成在二、三、游都有出賽紀錄，沒有任何失誤發生。

擔任游擊手的11場比賽，張育成的出局製造值（Outs Above Average，以守備範圍為基礎的數據，表示比其他球員守住了多少出局數）為+3，若加上二壘守位則是+4，是紅襪隊OAA最高的球員。主戰游擊手賀南德茲（Enrique Hernandez）生涯被定位為內、外野工具人，但今年他在游擊防區的OAA為-6，是大聯盟最差的防守球員之一。

正當張育成找回打擊手感，卻碰上傷病襲擾，至少將休養6周的時間，張育成也在IG上替自己加油打氣，同時也感謝大家給予鼓勵及支持，「運動員最不希望的事情，今天我遇到了，禮拜四將進行鉤骨移除手術。️謝謝大家的關心加油鼓勵，我都有收到，真的非常感動，取出以後就可以放心揮棒啦，等不及再次挑戰綠色怪物，保持樂觀的心情，復健之路並不孤單，因為我有你們。」