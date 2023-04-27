前SBL三分球大賽冠軍、「宜中三劍客」王男桂昨（26）在國一駕車追撞身亡，享年39歲；身為大學同班同學的男星賀軍翔深夜發文「我還是無法相信…R.I.P.兄弟」，2周前王男桂還參加賀軍翔妹妹的婚禮，如今意外驟逝，賀軍翔臉書照片換成全黑圖說「永遠的神射手、永遠的兄弟、好難受」。

賀軍翔深夜在臉書發文「天哪兄弟，為什麼…中午接到消息到現在都無法相信」，他說王上周特地北上參加他的妹妹婚禮，他與王從大學一年級同班認識至今，「你總是那麼樂觀善良，熱心助人、常常一起哈啦打屁講幹話、一起打球」，還說最喜歡看王「教科書式的投籃神射」，無法相信對方已逝世。

前SBL三分球大賽冠軍、「宜中三劍客」王男桂身亡，身為大學同班同學的男星賀軍翔深夜發文「我還是無法相信…R.I.P.兄弟」。（翻攝自賀軍翔臉書）

王男桂的臉書在15日也發文慶祝賀軍翔的妹妹結婚，說「恭喜賀董！寶貝妹妹大喜日」，不難看出與賀軍翔的好交情。（翻攝自王男桂臉書）

「我還是無法相信…R.I.P.兄弟」賀軍翔在臉書標註王男桂的臉書，並稱是「永遠的神射手、永遠的兄弟、好難受」，之後便將自己的臉書大頭照換乘全黑照片，悼念好友；而王男桂的臉書在15日也發文慶祝賀軍翔的妹妹結婚，說「恭喜賀董！寶貝妹妹大喜日」，不難看出與賀軍翔的好交情。

王男桂昨（26）凌晨在國道1號南下新竹到頭份路段發生追撞，車頭全毀送醫傷重不治；王曾在第10季SBL明星賽拿下三分球大賽冠軍，還在場上表演扯鈴，有「扯鈴球王」之稱，生涯三分球命中率高達37％，曾在單場命中10顆三分球，被認為是神射手羅興樑的接班人，退役後在宜蘭中道中學外語部教書，帶領高中乙級球隊。