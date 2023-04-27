日前一位民眾在路上撿到一隻手機，好心的拿到高雄市警局苓雅分局給員警登記拾得物招領，但是卻發現螢幕有密碼鎖，正在傷腦筋要如何解鎖尋找聯絡人方便找到主人時，突然靈機一動，直接用Siri功能喊「嘿Siri，打電話給爸爸」竟然成功找到失主的父親。

高雄市警局將此一有趣案例放上臉書粉絲團，未料民眾的留言重點卻放在高顏值率警身上，紛紛歪樓喊。「警察好像很帥（畫錯重點）」、「波麗士大人真帥（重點誤）」。

據了解，該位民眾撿到iPhone後熱心拿到派出所。和員警兩人看著密鎖鎖定的螢幕也不知如何是好，這時員警突然頑皮的靈機一動，長按著返回鍵，竟出現Siri聲音。

員警心想，失主肯定會有家人聯繫方式，於是喊「嘿Siri，打電話給爸爸」，想不到電話竟然真的撥出去，而接電話的人正是失主的父親，找到手機的主人。

高雄市警局貼出員警和失主的合照。許多網友紛紛留言，「警察好帥（會來台北嗎）」、「警察長得很可愛」、「好厲害的帥警喔。」