大陸軍隊派海軍艦艇赴蘇丹接運撤離在蘇大陸人員。（大陸國防部）

大陸「國防部發布」微信公眾號27日消息，近期蘇丹安全局勢持續惡化，為保護中國大陸在蘇丹人員生命財產安全，根據統一部署，中國大陸軍隊於北京時間4月26日派海軍艦艇赴蘇丹接運撤離大陸在蘇人員。大陸外交部領事司司長吳璽表示：「同胞們已登上中國軍艦，踏上回家路。」

大陸央視新聞27日報導，吳璽26日晚受訪說明自蘇丹轉移撤離中國公民情況。吳璽指出，蘇丹局勢突變以來，中共中央十分牽掛每一位在蘇丹同胞的安危。總書記習近平作出重要指示，大陸外交部堅決貫徹落實，會同各部門、各地方，指導駐蘇丹和周邊國家使領館，短時間內組織大規模人員安全、有序撤離首都喀土穆等交火地區。人民解放軍緊急調動在亞丁灣護航的軍艦奔赴蘇丹，開展轉移撤離行動。至截稿時，已有1100多名中國同胞從蘇丹安全撤離，其中包括香港居民。中國是蘇丹內部衝突爆發以來有組織撤離人員最多的國家。中方還秉持人類命運共同體理念，積極協助外國公民安全撤離。

「同胞們已登上中國軍艦，踏上回家的路。」吳璽表示，外交為民是中國外交的根本宗旨，大陸外交部領事保護中心連續奮戰十多個晝夜，協調組織緊急撤離行動。駐蘇丹使館人員冒著危險周密組織，打通「生命通道」。人民解放軍聞令而動，火速馳援。各部門、各地方齊心協力，中資企業全力配合，僑團、學聯守望相助，共同上演了現實版的「萬里歸途」。感謝中交建、中港灣在這次撤離行動中給予的大力支持。