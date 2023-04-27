據交通部最新統計，2022年機車事故死亡人數占1954人，超過去年度交通事故整體死亡人數3085人的一半以上，交通部長王國材對此表示，將對機車兩段式左轉、內側快車道取消禁行機車等因地制宜檢討。近日就有一份最新民調顯示，民眾對於此事的支持度。

Youtube頻道《老天鵝娛樂》昨（26）日發起網路投票，截至今（27）日早上7點30分，已有超過6萬人參與該投票。針對「交通部擬取消機車二段式左轉，你各位支持嗎？」一題，表態「支持」的民眾高達66%、而「不支持」的人占34%，兩者之間占比非常懸殊。

表態支持的網友認為，「有時候路沒騎過的話，我想要左轉，真的有時候不知道該靠右還是靠左」、「支持，讓真正的慢車去使用」、「覺得可以改成非強制，之後等大家習慣和認知上來，在全面廢除兩段式左轉」、「絕對支持，不想廢除的，自己去二段式」。

而持不支持意見的民眾則稱，「取消兩段式左轉，要配套措施，不然三寶想轉就轉，很恐怖」、「想早點歸天就支持！超速開車的時代，一個控制不住，就等著你轉彎」、「我覺得更改考試方式比較好」、「沒辦法想像沒有兩段左轉的台灣馬路」、「我是行人居多，但很常被不知道到底是要右轉還是要二段左轉的機車嚇到」、「雖然我不想兩段，但太多台灣人不會兩段更不會左轉」。