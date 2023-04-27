台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「敦璽」戶數僅19戶，住戶單純，近台北小巨蛋，文華東方酒店、微風南京百貨等，地段機能佳，不過因基地面積並不大，2012年完工至今屋齡已10年，和松山區近年其他新都更新案或大型豪宅相較，「敦璽」的規格較小。之前預售成交單價130~140萬元，近年社區成交價下修一成左右，平均每坪125~128萬元上下。

信義區松德路豪宅「冠德信義」5樓戶，也是今年目前台北市總價最高的豪宅交易，今年2月法人買家以3億380萬元購入，不過僅買下9成持份，剩下1成則由原自然人屋主持有，扣除車位後單價約198.5萬元。

「冠德信義」僅賣出9成持份，第一建經研究中心副理張菱育指出，一般來說，法人和自然人共同持有財產，代表法人與自然人的關係密切，或者其實就是負責人家族公司，而可能屋主對不動產仍有自用需求，加上個人和公司金流規劃，所以才會選擇部分持有而非全部售出。