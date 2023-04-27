《櫃買市場》宸曜申請股票櫃檯買賣 07:582023/04/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宸曜(6922)送件申請股票櫃檯買賣。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宸曜成立於99年7月，主要產品為工業電腦及其週邊設備，董事長兼總經理為高明和，目前股本為2.28億元，111年合併營收為12.81億元，稅後盈餘為1.78億元，每股盈餘為8.15元。 《櫃買市場》展匯科4月1日起終止櫃檯買賣 《櫃買市場》攸泰申請登錄興櫃一般板 《櫃買市場》創控科技申請登錄興櫃一般板 #宸曜 #申請股票櫃檯買賣 #櫃買市場 #69 #22 也許您會感興趣 推薦閱讀 《櫃買市場》永鴻生技申請登錄興櫃一般板 07:582023/03/15 財經 《櫃買市場》華鎂鑫違反重訊規定 遭罰25萬元 08:082023/03/21 財經 《櫃買市場》「富櫃200」法說明開跑 下半場27日接力 10:382023/03/22 財經 《櫃買市場》業績發表會3月23日起跑 富櫃200領軍先發 10:182023/03/15 財經 《櫃買市場》國璽幹細胞申請興櫃一般板 07:582023/04/14 財經 《櫃買市場》中台資源申請登錄興櫃一般板 17:392023/03/20 財經 《櫃買市場》碩陽電機申請登錄興櫃一般板 16:392023/04/17 財經 櫃買扶植創新企業成果豐碩 創櫃板公司將達100家 10:032023/02/20 財經 「櫃買市場業績發表會」3月23日起8連發 11:132023/03/08 財經 《櫃買市場》健談公司28日辦理創櫃板登錄前籌資 11:282023/04/21 財經 《櫃買市場》興櫃火熱 櫃買中心設置「興櫃股票交易制度專區」 13:492023/02/23 財經 《櫃買市場》8場24家 櫃買主題法說23日起跑 11:382023/03/08 財經 展匯科技公司自4/1起終止櫃檯買賣 20:522023/03/01 財經 《櫃買市場》昶瑞機電5月5日辦理創櫃板登錄前籌資 10:582023/04/24 財經 《櫃買市場》櫃買助拳 推動優質企業上/興櫃 07:582023/04/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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