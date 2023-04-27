Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧表示，2023年為「旅遊強韌年」，旅客渴望出走，又對仍在復甦中的旅遊環境感到不確定，會盡所可能的降低這種旅遊焦慮感，包括在出發前事先預訂。

李雅寧指出，旅客面對想去但數量有限的人氣活動或熱門住宿，更會在做完功課後一起下訂，以降低可能會買不到的風險。對此，Klook宣布推出Stay+全新服務，讓旅客可同時預訂搶手的玩樂體驗和住宿方案，並提供最優價格保證。

Klook針對1093位18～49歲喜愛自由行的台灣旅客進行「出國旅行預訂行為調查」，進一步瞭解旅客出國規畫模式。結果顯示，6成旅客會先考慮當地要玩什麼，再開始下訂飯店和行程，而「獨特體驗」是旅客選擇目的地的主要驅動力。

Klook發現，20.2％旅客表示，選擇旅遊目的地是因為當地有一生必訪的景點，16.6％旅客則是因為當地有想吃或想買的東西，兩項分別成為旅客挑選旅遊目的地的第一和第三名因素。同時，說走就走的旅行模式已逐漸退燒，旅客更傾向於提前預訂行程以降低不確定性。

Klook調查顯示，81.2％的旅客會在出發前3個月開始規畫行程，甚至有20.9％旅客會在出發前將所有行程和票券全數預訂好。面對數量有限的住宿、樂園等熱門商品，旅客更傾向於一次性打包預訂，以確保順利出遊。

以日本為例，旅客平均在出發前18天預訂行程，而對於飯店、主題樂園和租車等項目，預訂天數則集中在40天左右。這種集中預訂的趨勢，在連假期間更明顯。

對此，Klook新推出的Stay+服務串連在地玩樂體驗和熱門飯店，整合每個目的地前10名熱銷景點活動，同時也能選擇搭配免費機場接送、免費Sim卡或WiFi等商品，整合500多個熱門飯店多種房型，共提供上萬種方案，讓旅客更省時省力又省錢。

Klook Stay+目前已在台灣、香港、新加坡等7個亞洲市場率先上線，合作對象包括香格里拉酒店集團、晶華國際酒店集團、凱悅酒店集團等全球頂級連鎖酒店，以及各目的地的星級飯店、商務酒店、度假村等，提供多樣化房型選擇方案。

其中，台灣已有100多間飯店率先加入Stay+行列，提供眾多優惠方案選擇。Klook表示，未來Stay+計畫將進一步擴大，預計2023年底前將與亞太區1200間酒店達成合作，提供高達2.4萬個Stay+方案選擇。

為慶祝Stay+推出，Klook即日至5月2日限時推出日本環球影城、東京澀谷天空、泰國曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台等買一送一的Stay+方案優惠，如大阪萬豪都飯店、環球維塔港飯店即可搭配日本環球影城買一送一優惠，讓旅客能享受最划算的旅遊體驗。