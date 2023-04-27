珍珠奶茶聞名國際，自1980年起將珍珠、茶飲這2種在地傳統食飲完美融合，掀起一波全新飲品風潮，更勇奪最具本地代表性全民飲品的殊榮，7-ELEVEN自3月上旬全新推出話題爆棚的「珍珠奶茶」，以原味黑珍珠搭配伯爵紅茶風味基底的奶茶，香醇濃郁、奶香散發獨特佛手柑橘香，上市首月銷售破百萬杯，每2.8秒即銷售一杯，帶動CITY PEARL營業額較去年同期成長近3倍，全民飲品的魅力持續延燒！

為歡慶新品上市及響應國際珍奶日，7-ELEVEN自4月26日起至4月30日串聯線上線下推出限時優惠，OPEN POINT APP行動隨時取同步推出CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」及「珍珠奶茶」優惠案型，6杯只要240元，約可享66折優惠，除了可以獨享暢飲外，更可轉贈和親朋好友一同享受珍珠飲品帶來的療癒儀式感，咀嚼出新滋味，CP值超高！而逾6700間門市加碼延長一天至5月1日同步享有CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠。

統一超3月合併營收為257.28億元，月增11.22%，年增10.86%，創歷年同月新高，亦是歷史第3高，累計前3月合併營收為754.74億元，年成長11.42%。