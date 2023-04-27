該報告認為，台灣金融體系流動性充裕，央行貨幣管理健全（sound monetary management），使通膨率低且穩定。此外，相對具有彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，有助舒緩經濟及金融的衝擊。

S&P亦指出，台灣通膨率長期維持在亞洲國家最低之一。近期雖因全球商品價格攀升導致通膨壓力增加，但台灣通膨仍屬溫和。儘管面臨供應鏈瓶頸，但因政府實施平穩電價等措施，使國內通膨受控；因此，相較於區域內多數央行，過去一年以來我國央行升息步調較為漸進、溫和。