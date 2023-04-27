法、義學者代表團將訪台，深化台歐關係與互信。代表團成員法國學者博達安向中央社分析，儘管總統馬克宏涉台言論欠妥，但法國對台政策清晰一致，支持台海穩定立場越發堅定。

一群來自法國和義大利的學者團將於5月1日啟程訪台，規劃與台灣專家和官員會面，進行兩週的研究訪問。

去年獲得「全球留台傑出校友獎」的智庫「策略研究基金會」（FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）是其中一員，這是他獲獎後首次訪台。

博達安25日接受中央社訪問，分析法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「（台灣）危機不關歐洲」、「避免因台灣議題捲入與中國衝突」等言論影響，及法國政府對台的真正立場。

馬克宏所言引發國際批判，博達安認為馬克宏發言確有不妥。首先，他在提及歐洲各主權國團結與中國因侵略野心而團結時，沒有區分兩者本質上的不同；再者，說不要因「美國節奏與中國過度反應」而捲入台海危機，也讓人以為華盛頓是緊張情勢的主因。

發言的時機也不恰當。在訪中回程，馬克宏批評華盛頓，卻沒批評北京，讓人質疑法國對美、中採取等距關係。而且，在北京圍台軍演，並持續對台國際施壓之際發表如此言論，「說是笨拙都不夠」。

最後，「台灣人也沒被提及，彷彿他們的期望不重要，他們只是世界地緣政治棋局上的小兵」。

「儘管關切是合理的，但審視法國在台海的行動與意向，而不僅是總統說了或沒說什麼，也很重要。」

法國對台灣議題的真正立場，博達安指出，如馬克宏在訪問荷蘭時所澄清的，法國和歐洲都支持台海現狀、和平解決問題。

博達安表示，著眼更關鍵行動便可看出法國立場幾年來逐漸轉變，「台灣和台海議題在法國媒體上終於不再隱形透明」。

博達安說，馬克宏於2022年9月在向外交官演說中首度提及台海緊張，台海議題也出現在今年初提出的新軍事法案。

法國是印太強權與聯合國安理會常任理事國，過去卻總避免在戰略中提到台灣，不過這已改變。2022年新版法國印太戰略不僅提及台海，還稱台灣為「世界價值鏈的關鍵夥伴」；去年11月的國家戰略報告更特意提到中國對台海現況漸具侵略性的策略。

法國在雙邊與多邊的聲明中對台海提及也增加，包括去年12月美法總統聯合聲明、今年3月英法聲明，及法日、法澳2+2雙首長架構等都重申台海穩定重要性，還有七大工業國集團（G7）外長會議與歐盟層級的多次聲明。

他表示，在馬克宏令人尷尬的台灣言論後，外長史無前例地增加對台海的清楚訊息：外長柯隆納（Catherine Colonna）不僅接受日本放送協會（NHK）在內的媒體專訪，也在南韓的演說中強調台海立場不變。

代表法國民意的國會議員也扮演重要角色，議員博多黑（Eric Bothorel）與李察（Alain Richard）接力率領的國民議會與參議院代表團訪台時也重申法國立場。

記者詢問儘管馬克宏發言惹議，法國支持台海穩定和平的立場是否仍日益堅定。博達安分析，應該用實際行動評斷法國，「在這點上，法國做得很好」。他指出，儘管中國批評「非法穿越台灣海峽」，法國仍定期部署海軍，以重申航行與飛越自由及無害通過權。

另外，儘管沒有新的武器合約，法國仍信守承諾，持續1990年代的拉法葉巡防艦與幻象2000戰鬥機合約，並提供船艦升級更新的服務。

但博達安也表示，他絕不會說法國立場完美。如他在3月22日於歐洲議會聽證時所說，「巴黎不僅可以，也應該聯手夥伴，尤其是歐洲夥伴，為維持台海穩定貢獻更多」。

他告訴記者，雖然馬克宏有時言論因在夥伴間製造不必要的疑慮而不受歡迎，引發可以理解的情緒，「但提醒法國立場的真相也很重要。儘管立場不完美，維持台海穩定對法國極為重要這點卻很清楚」。

博達安說，希望藉由這次訪台，進一步了解台海議題、公民社會的多元觀點，並透過更好的理解深化雙邊關係，同時避免因馬克宏言論而對法國政策產生誤會與不解。

博達安為現任歐洲議會兩岸問題顧問、法國國防部特約東亞議題研究員、巴黎政治學院（Sciences Po）及巴黎第一大學政治學副教授，是法國很受媒體矚目的東亞研究學者。

2021年3月，博達安在推特（Twitter）譴責中國駐法使館與大使盧沙野施壓參議員不得訪台，被使館辱罵為「瘋狗」、「流氓」，引起法國各界不滿。風波發酵，嚴重衝擊法中關係，大損中國形象，也使中國對法國的政治干涉浮出檯面。法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）去年「中國影響行動報告」將事件命名為「博達安效應」。